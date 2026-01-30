Charles Leclerc empieza a encontrar "súper interesantes" a los coches de F1 2026

Charles Leclerc, piloto de Ferrari en la F1, asegura que se siente cada vez más cómodo en lo que calificó como un coche de 2026 "súper interesante".

Después de una primera media jornada al volante del Ferrari SF-26 el martes, en condiciones mayormente húmedas, Leclerc tuvo su primera salida sobre una pista seca en Barcelona el jueves por la tarde y completó 89 vueltas. En la sesión matinal, su compañero de equipo Lewis Hamilton ya había dado 85 vueltas, en lo que fue un día extremadamente productivo para la Scuderia.

En julio, Leclerc expresó sus preocupaciones sobre cómo debería conducirse y gestionarse la nueva generación de coches, con una dependencia mucho mayor del despliegue de energía eléctrica. Esos comentarios llegaron tras probar una primera versión en desarrollo del SF-26 en el simulador de Ferrari.

"Digamos que no es el coche de carreras más agradable que haya manejado hasta ahora, pero todavía estamos en un momento en el que el proyecto es relativamente nuevo", dijo el piloto de Ferrari entonces. "Mi esperanza se basa en el hecho de que evolucionará bastante en los próximos meses, pero creo que no es ningún secreto que pienso que el reglamento del año que viene probablemente será menos disfrutable de manejar. Así que sí, por ahora no soy un gran fan".

Pero ahora que ya condujo el coche real, las esperanzas de Leclerc parecen haberse justificado, ya que afirma que ha disfrutado explorar la versión inicial del nuevo monoplaza, aunque admitió que la curva de aprendizaje es pronunciada.

"Es súper interesante", dijo. "Es mi primer día en el coche en condiciones normales, así que hay mucho por aprender, mucho por descubrir, y es un coche muy diferente a lo que hemos manejado desde que llegué a la Fórmula 1. Lo tomo como un desafío y, de hecho, me gusta bastante que todo sea nuevo y que luego pueda haber una oportunidad para que nosotros, los pilotos, pensemos fuera de lo convencional.

Charles Leclerc Photo by: Ferrari

"Definitivamente me siento cada vez más cómodo. En cierto modo sigue siendo un coche de F1, no es que estuviera completamente perdido cuando volví a subirme, y me sentí a gusto bastante rápido. Con estos nuevos sistemas y, obviamente, con el 50% de la potencia que proviene del motor eléctrico, se vuelve bastante más desafiante gestionarlo, así que la curva de aprendizaje es bastante empinada. Pero es muy interesante".

Ferrari volverá a salir a pista el viernes, en el último día del shakedown de una semana en España, y el piloto monegasco señaló que la lista de tareas de la Scuderia sigue siendo "enorme".

"En términos de rendimiento, no tengo idea de dónde estamos y es simplemente una enorme incógnita. No hay nada que me diga 'ok, estamos más o menos aquí o allá'", dijo. "Pero en cuanto a la lista de cosas que queríamos revisar, más o menos estamos a tiempo con nuestro programa, así que eso es bueno.

"La lista sigue siendo enorme, todavía hay muchísimas cosas que queremos probar y ensayar de manera diferente, ya sea alguna puesta a punto del coche, algunas cuestiones distintas o algunos enfoques que tenemos con este nuevo sistema".