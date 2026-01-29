¿Qué ocurrió en el cuarto día de las pruebas secretas de F1 para la temporada 2026?

Aston Martin finalmente apareció en pista en las últimas etapas del cuarto día de pruebas de Fórmula 1 en Barcelona, mientras que Mercedes siguió acumulando kilómetros y el día de McLaren se vio truncado por problemas.

Tras completar más de 90 vueltas cada uno el miércoles, Andrea Kimi Antonelli y George Russell volvieron a turnarse el jueves con una combinación de tandas largas y salidas más cortas para dominar los distintos modos de la unidad de potencia.

Russell fue el más rápido extraoficialmente con 1m16,6s, pero en lugar de dejarse engañar por los titulares llamativos sobre las vueltas más rápidas o los supuestos tiempos de referencia, lo importante en Barcelona es recopilar datos y kilómetros, y esa ha sido una área en la que Mercedes ha sido innegablemente fuerte.

Esto significa que Mercedes ha agotado los tres días de pruebas permitidos en Barcelona y puede volver a casa sabiendo que ha dado, con diferencia, el mayor número de vueltas de todos los equipos con su W17, que ha funcionado de forma fiable durante toda l e y ha recibido comentarios positivos de sus pilotos.

"Vamos [a las pruebas de Baréin] con mucha confianza y grandes esperanzas porque, sin duda, ha ido bien", dijo Antonelli. "Obviamente, tuvimos nuestros problemas durante la puesta a punto, pero pudimos solucionarlos y ahora we podemos estar seguros de que en Baréin podremos más o menos empezar con buen pie allí también".

En el otro extremo del espectro, Aston Martin apenas logró salir en el cuarto día después de trasladar su coche al circuito el miércoles, tras haber anunciado previamente que quería retrasar su aparición en la prueba para poner a punto su AMR26.

Aston Martin AMR26

En manos de Lance Stroll, el AMR26 sin pintar diseñado por Adrian Newey finalmente salió a la pista para dar un total de cinco vueltas en la última hora, luciendo lo que parecía un diseño de pontones y cubierta del motor intrigantemente único en comparación con sus rivales.

Stroll provocó una bandera roja al detenerse a pocos minutos de la hora prevista para el final de la sesión, las 18:00 hora local. Se espera que Fernando Alonso pilote el coche con motor Honda el viernes, quinto y último día de la semana de shakedown.

Oscar Piastri tomó el relevo del nuevo McLaren MCL40 de su compañero de equipo y actual campeón del mundo, Lando Norris, en el segundo día de pruebas del McLaren 2026. Tras 48 vueltas, el australiano permaneció en el garaje durante la tarde después de que el equipo encontrara un problema en el sistema de combustible que requería una investigación.

"Ha sido estupendo volver hoy, sobre todo con el nuevo coche de ", declaró Piastri. "Este año hay muchos retos en toda la parrilla, así que ha sido bueno ponerse manos a la obra. Hemos tenido un problema con el sistema de combustible que ha acortado nuestra jornada, pero el equipo está trabajando duro para solucionarlo y volver mañana".

El director técnico de rendimiento de McLaren, Mark Temple, añadió: "El coche es muy complejo, así que decidimos llevarlo de vuelta al garaje y desmontarlo para comprender completamente de dónde viene el problema, antes de la carrera de mañana".

Oscar Piastri, McLaren Foto: McLaren

Después de poder correr solo en mojado el martes, Lewis Hamilton volvió a subirse a su Ferrari SF-26 y dijo que fue "increíble" dar 85 vueltas en seco, a pesar de sufrir un trompo al salir de la curva 11 en su vuelta de salida, ya que sus neumáticos fríos tuvieron problemas con el frío circuito catalán.

Otro piloto que corrió por la mañana fue Liam Lawson en el Racing Bulls VCARB 03, un equipo que también ha agotado sus tres días de entrenamiento. Tras un discreto debut el lunes, Cadillac regresó para su segundo día con Sergio Pérez al volante.

Alpine, Audi, Haas y Red Bull se ausentaron de la sesión del jueves y se espera que vuelvan a la pista el viernes. En el caso de Red Bull, se cree que el equipo ha traído piezas de repuesto desde Milton Keynes para ayudar a reparar los daños causados por el accidente de Isack Hadjar el martes.

Shakedown de F1 en Barcelona - Recuento de vueltas del día 4

Equipo Puntos Ferrari 170 Mercedes 168 Racing Bulls 111 Cadillac 66 McLaren 48 Aston Martin 5