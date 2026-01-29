Lewis Hamilton siente "increíble" haber rodado 85 giros con el Ferrari

El piloto deFerrari, Lewis Hamilton, calificó de "increíble" el kilometraje recorrido el jueves por la mañana en la prueba de la Fórmula 1 en Barcelona.

Mientras el campeonato mundial celebra su primera prueba de pretemporada a puerta cerrada en medio de la revisión técnica de 2026, en la que los equipos pueden correr durante tres días entre el 26 y el 30 de enero, la Scuderia eligió una estrategia de martes-jueves-viernes.

Tanto Charles Leclerc como Hamilton estuvieron en pista el martes, pero la lluvia llegó a media mañana. Por lo tanto, el jueves fue el primer kilometraje representativo de Hamilton en pista seca con el SF-26, que solo realizó un shakedown de 15 km en Fiorano antes de ir a Barcelona.

El siete veces campeón del mundo completó 87 vueltas según los datos cronometrados no oficiales, lo que le sirvió de consuelo, teniendo en cuenta que el "miserable tiempo lluvioso" había obstaculizado anteriormente el esfuerzo del equipo.

Cuando F1 le preguntó si Ferrari estaba donde esperaba estar en esta fase, Hamilton respondió con cautela: "Eh, no lo sé, creo que probablemente... Por supuesto, esperábamos poder venir y tener... Cuando vienes a las pruebas, siempre quieres recorrer muchos kilómetros, como hoy, que he dado 85 vueltas por la mañana, lo cual es increíble. Y eso se debe realmente a toda la gente de la fábrica, que ha hecho un trabajo fantástico para garantizar que el coche sea realmente fiable hasta ahora.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

"El año pasado tuvimos un peor comienzo de las pruebas, así que, teniendo en cuenta que se trata de un reglamento completamente nuevo, es mejor de lo que hemos experimentado en el pasado. Así que tengo muchas esperanzas de que continúe así".

Profundizando en la sesión de esta mañana, Hamilton explicó: "Ha sido estupendo poder rodar un poco y comprender los neumáticos. Hemos probado los C2 y los C1, con tanto frío que los neumáticos no funcionan muy bien, pero hemos completado nuestro programa y hemos comprendido un poco mejor en qué punto se encuentra el coche y qué debemos mejorar".

Leclerc se hizo cargo del SF-26 por la tarde, mientras Hamilton seguía el desarrollo de los acontecimientos desde el muro de boxes, antes de que ambos pilotos regresaran a la pista el viernes con un plan muy apretado.

"Para nosotros, se trata de seguir intentando acumular el máximo kilometraje y conocimientos sobre este motor, el coche y la aerodinámica", detalló el británico. "Así que habrá mucho que hacer. Esta mañana hemos completado un programa y hemos aprendido algunas cosas. Charles está haciendo una tanda diferente esta tarde, lo cual es estupendo.

Mi papel es escuchar todo lo posible. Al final del día, nos reunimos y hablamos de nuestros problemas, de lo positivo y de lo negativo. Luego elaboramos un plan con lo que queremos abordar mañana, que es nuestro último día. Pero, de momento, ya tenemos buenos datos. Se trata simplemente de comprenderlos y asegurarnos de tomar decisiones claras y concisas sobre qué hay que probar de cara al futuro antes de llegar a Baréin".