Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Christian Horner hará una gira por Australia antes del inicio de la F1 2026

El ex jefe de Red Bull encabezará una serie de presentaciones en vivo con público en Melbourne, Sídney y Perth previo al Gran Premio de Australia de F1.

Alex Harrington
Publicado:
Christian Horner, Red Bull Racing

Si bien Christian Horner fue despedido de su cargo como CEO y director del equipo Red Bull Racing el año pasado, el histórico referente de la Fórmula 1 se ha mantenido cerca. No solo ha sido vinculado con Alpine, sino que recientemente también estuvo en contacto con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y ahora se dirige a Australia para una charla en vivo sobre el escenario antes del Gran Premio inaugural.

Horner ha pasado las últimas dos décadas de su vida al frente de uno de los equipos más exitosos de la F1. Bajo su conducción, la estructura de Milton Keynes ganó ocho campeonatos de pilotos y seis de constructores, demostrando que hay muy pocas cosas de las que no sea capaz.

Pero las últimas dos temporadas se volvieron demasiado difíciles. No solo tuvo que lidiar con controversias fuera de la pista, sino que la política interna y la falta de rendimiento del equipo fueron aumentando la presión sobre sus hombros. Finalmente, fue reemplazado por Laurent Mekies en julio.

Entre lágrimas, Horner se despidió de su equipo, pero nunca se alejó demasiado del paddock, ya que este año se confirmó rápidamente que había expresado interés en invertir en Alpine. ¿Y ahora qué? También volverá a aparecer antes de la ronda inaugural de la temporada 2026 de F1.

Presentado como "A Special Evening with Christian Horner: Life in Formula One… and Beyond", este será el primer tour de charlas del británico, que tendrá lugar en Melbourne, en el Hamer Hall, el 24 de febrero. Luego se trasladará al TikTok Entertainment Centre de Sídney el 26 de febrero, antes de llegar al Riverside Theatre de Perth el 2 de marzo, apenas cuatro días antes del inicio de la primera práctica.

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Será una buena antesala para la nueva temporada, con una sesión de preguntas y respuestas en vivo para los asistentes. Probablemente esté orientada a un público que quiera conocer los detalles de lo que llevó a su salida de Red Bull, aunque es posible que Horner se mantenga reservado sobre esos temas, por lo que también será una oportunidad ideal para indagar sobre su ascenso a la cima.

"Estos shows son una oportunidad emocionante para repasar mi carrera hasta ahora y aportar ideas y perspectivas en la antesala de otro apasionante campeonato de F1", dijo Horner sobre el evento.

"La Fórmula 1 es un mundo extraordinario, pero también es implacable y absorbente.

"Me siento privilegiado de haber pasado una gran parte de mi vida en el centro de ese horno, y tengo muchas ganas de compartir y reflexionar sobre algunos de los grandes momentos que han dado forma a quien soy hoy".

Las entradas ya están a la venta con precios que parten desde los 109 dólares australianos por ticket al momento de escribir estas líneas, aunque los valores están sujetos a cambios.

