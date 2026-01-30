El balance de Alpine F1 en Barcelona: "Intentas convencerte de que eres competitivo"

Mientras el equipo Alpine se encuentra en actividad en el último día de la semana de shakedown de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el director del equipo, Steve Nielsen, realizó un balance de lo vivido por la escudería de Enstone.

Alpine fue uno de los primeros equipos en salir a la pista desde el lunes mismo en que comenzó la acción en el trazado catalán, con Franco Colapinto al volante del A526 por primera vez para completar 60 vueltas. Esa fue la cifra más baja de la semana para el equipo, ya que el miércoles Alpine acumuló 107 giros entre Colapinto y Pierre Gasly, y este viernes la escudería ya alcanzó las 78 vueltas por la mañana y planea sumar muchas más durante la tarde.

"Es el primero de los tres tests de este año, así que tenemos una agenda realmente cargada. Para nosotros es un nuevo proveedor de unidad de potencia, empezar a trabajar con Mercedes. Así que hay muchísimo por aprender", comenzó Nielsen al repasar el trabajo de Alpine en Barcelona.

"Estoy seguro de que la mayoría de los equipos aquí están haciendo cosas similares: familiarizarse con las nuevas unidades de potencia que tenemos este año, la gestión y recuperación de energía y todo eso, además de los nuevos paquetes aerodinámicos que todos tenemos. Por suerte, el clima se ha mantenido, así que creo que mucha gente está acumulando kilómetros productivos; nosotros desde luego lo estamos haciendo. Y sí, con suerte nos iremos de aquí habiendo tachado varios puntos de la lista y listos para Bahréin".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: TWJB Photography

La integración con la nueva unidad de potencia Mercedes que incorpora Alpine a partir de este año ha sido una parte clave del enfoque del equipo en el shakedown, tanto por tratarse de un nuevo proveedor como de un motor completamente nuevo ante el cambio de reglas, pero Nielsen señala que el trabajo se viene realizando sin mayores sobresaltos.

"Obviamente pasas semanas y meses hablando de estas cosas y planificándolo todo, pero no hay nada como hacerlo de verdad, venir al circuito y empezar a conocer a las personas, los procedimientos y demás. Así que sí, va bien. Tenemos un plan de cosas que ir trabajando. Hoy hemos estado practicando procedimientos de carrera, procedimientos de salida y ese tipo de cosas, así que todo va bien".

El director de Alpine indicó también cuáles han sido los mayores desafíos hasta ahora para el equipo y los pilotos.

"Hicimos un shakedown en Silverstone antes de venir aquí y nos fuimos de allí probablemente con más preguntas que respuestas, pero aquí hemos podido trabajar algunas de esas cuestiones, en particular en la recuperación de energía. Es una curva de aprendizaje muy grande para nosotros y creo que para todos los equipos. Así que nos hemos centrado mucho en eso".

"Implica participación del piloto. Y básicamente aprender estos autos nuevos: velocidades en recta enormes que no habíamos visto antes, menos carga aerodinámica en las curvas y demás. Así que sí, hay realmente muchísimo por aprender para equipos y pilotos".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: TWJB Photography

Por último, Nielsen advirtió que es difícil medir realmente los tiempos de vuelta de cada escudería en Barcelona y explicó por qué se podrá hacer una mejor lectura durante las pruebas que realizará la Fórmula 1 el mes que viene en Bahréin.

"Todos estamos sentados mirando los tiempos por vuelta, por supuesto, intentando adivinar qué cargas de combustible lleva cada uno. Solo conoces la tuya. Especulas sobre la de los demás e intentas convencerte de que eres competitivo", dijo.

"Realmente no lo sabemos, ninguno de nosotros, porque no sabemos qué está haciendo toda la competencia. Pero a medida que avancen los tests, especialmente cuando lleguemos al final del primero y del segundo en Bahréin, veremos a la gente hacer tandas largas, que es donde realmente puedes hacer los cálculos precisos. En una sola vuelta no sabes qué está haciendo cada uno".

"Pero en las tandas largas, cuando la gente empieza a hacer stints de 20, 30 vueltas, ahí puedes retroceder y calcular cuán pesados estaban al inicio y demás. Así que creo que todos estamos haciendo más o menos las mismas cuentas", concluyó.