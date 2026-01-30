Fred Vasseur: los test en Barcelona fueron positivos para Ferrari

El director del equipo Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, afirma que el kilometraje recorrido por la Scuderia en los entrenamientos de Barcelona es un "hito importante" en la exploración del SF-26 por parte del equipo.

Ferrari superó a Mercedes en las tablas de vueltas del jueves, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron un total de 170 vueltas, mientras que Mercedes sumó 168 tras acumular el mayor número de kilómetros de todos los equipos durante los tres días de pruebas, una marca que no se superará en la última jornada del viernes.

Pero, aunque la mayor parte de la atención se ha centrado en el debut casi impecable del Mercedes W17, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, cree que su equipo también puede estar satisfecho con las pruebas que ya ha completado, y Ferrari volverá a la pista el viernes.

"Ha sido un primer día interesante con los neumáticos lisos para nosotros. El primer día fue en condiciones de lluvia y el jueves fue una sesión muy buena, con unas 180 vueltas en el marcador, lo cual es importante para el equipo, para su capacidad de acumular kilómetros y aprender sobre el coche", explicó el jefe de Ferrari. "Es un gran reto para todos, y cuantos más kilómetros se recorren, más se aprende, y eso es bueno.

Pero aún queda mucho por hacer, todavía queda un largo camino por recorrer antes de Melbourne y el inicio de la temporada, pero creo que ha sido un primer paso, hoy ha sido un día muy bueno. Es un hito importante poder correr, acumular kilómetros. Creo que podemos hacer más, ¡pero en algún momento hay que parar para repostar!".

Foto: Ferrari

A pesar de que Barcelona es una prueba de rodaje, y de que el rendimiento real se verá en las dos pruebas de Baréin en febrero, Vasseur afirma que la naturaleza totalmente nueva de los coches de 2026 hace que sea aún más importante de lo habitual completar vueltas.

"Hay un montón de aspectos que analizar en el coche, desde la aerodinámica hasta la mecánica y el motor; el despliegue de energía es un tema importante para todos. Esto significa que hay que analizar cada uno de los parámetros, lo que lleva tiempo, y la mejor manera de hacerlo es permanecer en la pista.

Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que el rendimiento en una fase será crucial, pero el objetivo era acumular kilómetros, y lo hemos conseguido".

Leclerc añadió: "La lista de comprobación sigue siendo enorme, así que todavía hay muchas cosas que queremos probar y hacer de forma diferente, ya sea alguna configuración del coche o algunos enfoques que tenemos con este nuevo sistema.

En cuanto al rendimiento, no tengo ni idea de dónde estamos y es un gran interrogante. No hay nada que me diga: "Vale, estamos más o menos aquí o aquí"".