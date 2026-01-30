¿Cuándo vuelven a probar Checo Pérez y Franco Colapinto? Fechas de los test en Bahréin

Con la conclusión de los test privados en Barcelona este viernes, los equipos de la Fórmula 1 partirán a sus respectivas fábricas para analizar los datos y seguir con el desarrollo de los monoplazas, mientras que los fabricantes de las unidades de potencia trabajaran en los ajustes tras la primera evaluación de los nuevos motores con un 50 por ciento de energía eléctrica.

A poco más de un mes de la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia, los equipos aún tendrán dos sesiones de entrenamientos pero en un circuito distinto y condiciones diferentes.

Sergio Pérez rodó en Barcelona por segunda ocasión con el Cadillac luego de haber debutado en Silverstone en un ligero shakedown. El piloto mexicano tuvo un día y medio en el trazado español sumando más de 60 vueltas tras una primera jornada complicada el lunes pasado. Los tiempos del coche americano han sido poco competitivos, pero dentro de la escudería han señalado que el objetivo era analizar los problemas.

Alpine y Franco Colapinto han tenido actividad importante y su trabajo se ha centrado en el acoplamiento con la nueva unidad de potencia Mercedes luego de dejar los motores Renault. En primera instancia parece existir un paso adelante después de la complicada campaña 2025.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: TWJB Photography

Los próximos test de Sergio Pérez y Franco Colapinto

Los pilotos latinos Franco Colapinto y Checo Pérez regresarán a los controles de sus coches en los test oficiales del 11 al 13 de febrero en el circuito de Sakhir.

Esos días, a diferencia de lo visto en Barcelona, tendrán cobertura mediática con lo que habrá mayor flujo de información e imágenes.

Los equipos pueden trabajar de dos formas: dividir cada jornada entre sus dos pilotos alternando la sesión matutina y vespertina o repartir día y medio entre sus integrantes.

Esa será la penúltima sesiones de pruebas antes de descansar unos días y volver al mismo circuito para los entrenamientos de pretemporada finales en el mismo trazado.

Se esperas que en estas pruebas de Bahréin los equipos presenten mayores evoluciones de sus monoplazas, especialmente en la aerodinámica pensando en los datos recolectados en Barcelona.