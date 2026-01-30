Durante muchos meses, desde que se confirmó el ingreso de Cadillac a la Fórmula 1 como el 11° equipo de la parrilla, se especuló sobre quiénes serían sus pilotos para la temporada 2026.

Se habló mucho de una alineación ideal compuesta por un piloto experimentado y un novato, pero la escudería finalmente se decantó por dos de los corredores más experimentados a los que podía acceder: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Y ahora, mientras Cadillac cierra este viernes su primera semana de trabajos en pista en el shakedown de Barcelona, esa experiencia empieza a dar sus frutos.

"La experiencia combinada de los pilotos es extremadamente importante", destacó Graeme Lowdon, jefe de Cadillac.

"Tienen múltiples victorias en Grandes Premios entre los dos, 16 triunfos, unos 160 podios, o algo así, pero más importante aún es la experiencia de haber trabajado con múltiples equipos. Ya estamos recogiendo los frutos de eso".

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Cadillac Communications

Lowdon considera que incluso sería muy difícil para un piloto debutante afrontar el desafío de correr para Cadillac en este momento, con la escudería todavía en pleno proceso de formación de cara a su debut competitivo.

"Estar trabajando con un coche completamente nuevo y un equipo completamente nuevo, donde absolutamente todo en ese garaje es nuevo, sería un entorno muy difícil para un debutante. Así que ya, solo por la forma en que los pilotos han interactuado y han ayudado a aportar información a los ingenieros y a los mecánicos, ya estamos beneficiándonos de esa experiencia".

Cadillac ha tenido una semana de menos a más en el shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona, donde la escudería debutante debió enfrentar varios problemas con su monoplaza.

"Creo que es una sensación de entusiasmo y también de optimismo. Estamos realmente contentos con la forma en que han ido las cosas. Hemos ido resolviendo de manera constante todos los problemas habituales que se encuentran con un coche completamente nuevo, pero también hay que recordar que este es apenas el cuarto día en que este equipo pone en pista su auto de Fórmula 1".

"Aun así, cada día estamos siendo más eficientes, los procedimientos funcionan bien y la gente trabaja extremadamente bien en conjunto, algo con lo que estoy realmente, realmente satisfecho. Así que sí, nos sentimos animados. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero eso es igual para todos los equipos del pit lane. Creo que iremos a Bahréin con una sensación muy positiva".