Por qué el test de la F1 en Barcelona no podría haber salido mejor para Mercedes
Mercedes es el favorito tanto para el título de constructores como para el de pilotos en la F1 2026, especialmente después de haber sido el equipo más destacado en el shakedown de Barcelona de esta semana.
El shakedown privado de la Fórmula 1 en Barcelona no podría haber salido mejor para Mercedes, según su director de ingeniería, Andrew Shovlin.
Esta semana se disputaron las primeras acciones en pista de la temporada 2026, que introducirá un nuevo conjunto de reglamentos con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia.
Como todo es nuevo, el orden de fuerzas de este año aún no se conoce, pero Mercedes aparece como el favorito para el título de constructores, teniendo en cuenta que dominó el último cambio de motores en 2014.
Las Flechas Plateadas respaldaron esa promesa con sus tres días de rodaje en Barcelona, el máximo permitido para cada equipo, ya que el miércoles Andrea Kimi Antonelli completó una simulación completa de carrera.
Ese día compartió el W17 con su compañero y favorito al título de pilotos George Russell, en una jornada en la que ambos completaron un total combinado de 183 vueltas, lo que ayudó a Mercedes a ser el equipo con más kilometraje acumulado de la semana hasta el momento.
Todo parece ahora bien encaminado para que Mercedes recupere la forma dominante que tuvo en el pasado, la cual se interrumpió con la introducción de los coches de efecto suelo en 2022, desde cuando solo ganó siete carreras en cuatro temporadas.
"Para Mercedes en particular, el último reglamento fue duro para nosotros: fueron cuatro años difíciles", dijo Shovlin, que formó parte de las Flechas Plateadas cuando ganó un récord de ocho campeonatos consecutivos entre 2014 y 2021, en declaraciones a F1 TV.
Andrew Shovlin, Mercedes
Photo by: FIA Pool
"Es simplemente agradable ver cuánta energía ha puesto la gente en este proyecto. Algunas personas llevan trabajando en este auto desde hace bastantes años y creo que no podríamos haber esperado tres días de pruebas mejores. Así que, felicitaciones a todos en ambas fábricas. Ha sido realmente agradable venir aquí y verlo rodar en pista".
Aunque Russell continuó el impresionante rendimiento de Mercedes del miércoles marcando la vuelta más rápida el jueves, lo más destacable es la cantidad de kilómetros que ha completado el equipo.
Eso respalda los rumores de que su unidad de potencia es la mejor de la F1, ya que Shovlin añadió: "Nos centramos simplemente en entender los nuevos sistemas. Siempre va a haber muchos desafíos con nuevas unidades de potencia, nueva electrónica.
"Obviamente, el reglamento es completamente nuevo en el lado del chasis, pero en todas las áreas que no fueron buenas el primer día hemos logrado un buen progreso. Eso es muy alentador y ese progreso nos está haciendo más rápidos día a día, lo cual es genial.
"Pero, sinceramente, creo que la fiabilidad ha sido simplemente increíble, lo que es un enorme reconocimiento a todo el trabajo realizado en Brackley y en Brixworth para sacar adelante este proyecto".
Lo siguiente para Mercedes serán los test oficiales de pretemporada en Bahréin [11-13 y 18-20 de febrero], antes del Gran Premio de Australia que abrirá la temporada del 6 al 8 de marzo.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Mercedes AMG
Melbourne dará inicio a una campaña de 24 carreras, por lo que todavía queda un largo camino por recorrer y Shovlin no se deja llevar por lo ocurrido esta semana, especialmente teniendo en cuenta que se trata del circuito de Barcelona en enero, donde todo es mucho más frío que en lo que resta de 2026.
"En Bahréin vamos a centrarnos más en la exploración de la puesta a punto, tratando de averiguar cómo llevar el coche a la ventana adecuada", explicó.
"Y aunque aquí se puede trabajar en la puesta a punto, hace tanto frío que no es realmente relevante para ningún circuito. Así que Bahréin será un lugar mucho mejor para comprobar que el auto funciona bien a temperatura, tanto en términos de rendimiento del chasis como de que los sistemas operen de manera eficaz.
"Ese último test en Bahréin, con suerte, será más bien sobre la preparación de carrera. Es decir, prepararnos para la clasificación, prepararnos para la carrera y todas las situaciones que eso conlleva".
