Lewis Hamilton vendió sus superdeportivos y esta es su nueva obsesión
El piloto de Ferrari asegura que volvió a un hobby de su infancia.
Aunque Lewis Hamilton puede haber vendido toda su colección de coches, no puede decirse lo mismo de su creciente colección de cartas. El siete veces campeón reveló su creciente pasión por las cartas coleccionables antes del desfile masculino de Dior en París.
En diálogo con Vogue France, el piloto de Ferrari habló sobre diversos temas, desde su rutina de entrenamiento hasta la moda. Mientras actualmente trabaja con Ferrari en pruebas privadas en Barcelona, se tomó un momento de su receso invernal para conversar con el medio de moda.
El año pasado, Hamilton confirmó que había vendido toda su colección de autos. Si bien sigue de cerca a un Ferrari F40 —el único auto que le gustaría tener—, ahora se ha volcado al coleccionismo de cartas, retomando una afición que disfrutaba en su infancia.
"Estoy coleccionando cartas", dijo. "Hay Pokémon, Star Wars, cartas coleccionables de atletas. Solía coleccionar cartas cuando era chico, en particular las de revistas de fútbol, donde encontrabas a todos los jugadores y las intercambiabas en la escuela.
"Tengo una colección y sigue creciendo. Compro cartas todas las semanas".
El propio Hamilton aparece en cartas coleccionables, con un ejemplo reciente de Topps que incluye un diamante real dentro de su diseño, como parte de la serie Dynasty Diamond Relics.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Ferrari
Si bien no se ha revelado el precio de esa carta, es probable que sea extremadamente elevado, similar al de otra carta que el piloto dio a conocer el pasado noviembre, que encapsula dentro de la tarjeta un fragmento del material de su mono de carrera de Ferrari.
En 2024, una carta de Hamilton se vendió por 1 millón de dólares.
"Quiero decir, es bastante loco", le dijo a The Athletic. "Nunca pensé que eso pudiera pasar. La historia detrás, en la que el chico la compró en un sobre, y la diferencia que esa compra habría significado para él y su familia, habría sido enorme.
"Solo puedo imaginar que estas cosas van a seguir subiendo ahora, especialmente con la apertura de la tienda. Sé que se viene otro gran lanzamiento de otra liga y simplemente el crecimiento del negocio. Me tiene realmente enganchado.
"Estaba abriendo esas cajas recién y pensaba: necesito conseguir más de estas cajas".
Comparte o guarda esta historia
Lewis Hamilton siente "increíble" haber rodado 85 giros con el Ferrari
La incertidumbre sobre el ingeniero de carrera de Hamilton preocupa a Chandhok
Hamilton repasa el "muy desafiante" inicio de Ferrari en el test de Barcelona
Charles Leclerc empieza a encontrar "súper interesantes" a los coches de F1 2026
Ferrari probó el nuevo modo aerodinámico para lluvia de la F1 2026
Accidente de Hadjar en Barcelona con Red Bull y Ferrari solos en pista
Últimas noticias
Cadillac F1 prepara una cuenta regresiva misteriosa antes de revelar su decoración 2026
Aston Martin tuvo que superar "cambios enormes" para llegar al shakedown de Barcelona
Pierre Gasly compró participaciones del equipo Tech3 en MotoGP
Leclerc lidera la última mañana del shakedown de la F1 2026 en Barcelona
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados