Lewis Hamilton vendió sus superdeportivos y esta es su nueva obsesión

Aunque Lewis Hamilton puede haber vendido toda su colección de coches, no puede decirse lo mismo de su creciente colección de cartas. El siete veces campeón reveló su creciente pasión por las cartas coleccionables antes del desfile masculino de Dior en París.

En diálogo con Vogue France, el piloto de Ferrari habló sobre diversos temas, desde su rutina de entrenamiento hasta la moda. Mientras actualmente trabaja con Ferrari en pruebas privadas en Barcelona, se tomó un momento de su receso invernal para conversar con el medio de moda.

El año pasado, Hamilton confirmó que había vendido toda su colección de autos. Si bien sigue de cerca a un Ferrari F40 —el único auto que le gustaría tener—, ahora se ha volcado al coleccionismo de cartas, retomando una afición que disfrutaba en su infancia.

"Estoy coleccionando cartas", dijo. "Hay Pokémon, Star Wars, cartas coleccionables de atletas. Solía coleccionar cartas cuando era chico, en particular las de revistas de fútbol, donde encontrabas a todos los jugadores y las intercambiabas en la escuela.

"Tengo una colección y sigue creciendo. Compro cartas todas las semanas".

El propio Hamilton aparece en cartas coleccionables, con un ejemplo reciente de Topps que incluye un diamante real dentro de su diseño, como parte de la serie Dynasty Diamond Relics.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

Si bien no se ha revelado el precio de esa carta, es probable que sea extremadamente elevado, similar al de otra carta que el piloto dio a conocer el pasado noviembre, que encapsula dentro de la tarjeta un fragmento del material de su mono de carrera de Ferrari.

En 2024, una carta de Hamilton se vendió por 1 millón de dólares.

"Quiero decir, es bastante loco", le dijo a The Athletic. "Nunca pensé que eso pudiera pasar. La historia detrás, en la que el chico la compró en un sobre, y la diferencia que esa compra habría significado para él y su familia, habría sido enorme.

"Solo puedo imaginar que estas cosas van a seguir subiendo ahora, especialmente con la apertura de la tienda. Sé que se viene otro gran lanzamiento de otra liga y simplemente el crecimiento del negocio. Me tiene realmente enganchado.

"Estaba abriendo esas cajas recién y pensaba: necesito conseguir más de estas cajas".