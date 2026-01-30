Leclerc lidera la última mañana del shakedown de la F1 2026 en Barcelona
La mañana de la última jornada de los ensayos privados de F1 2026 en Barcelona vio a Ferrari marcar el mejor tiempo, convirtiéndose en la segunda escudería después de Mercedes en bajar del 1’17 durante estos ensayos.
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
No están Mercedes ni Racing Bulls este viernes en Barcelona, y con razón: ambos equipos completaron sus ensayos privados el jueves tras haber cubierto los tres días autorizados. En cambio, sí se encuentran en pista las otras ocho escuderías presentes en Cataluña, a saber, McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Alpine, Audi y Cadillac.
Todos los coches no tardaron en salir a pista tras encenderse el semáforo verde a partir de las 09:00, hora local, siendo el último en hacerlo el Aston Martin, conducido por Fernando Alonso, después de su rodaje corto y accidentado de la víspera.
Casi 80 vueltas para Alpine; Cadillac todavía discreto
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: TWJB Photography
Al igual que en la jornada de ayer, el trabajo en pista fue aplicado, en particular del lado de Haas, donde Oliver Bearman acumuló más de 100 vueltas durante estas cuatro horas. No hubo ninguna bandera roja que señalar, por segunda mañana consecutiva, y todas las escuderías superaron al menos la barrera de las 30 vueltas.
Esto era particularmente importante para Audi, que hasta ahora había rodado poco debido a problemas de juventud de su monoplaza, pero también para Aston Martin y Cadillac, aunque la estructura estadounidense es la única que no logró alcanzar la barrera de las 40 vueltas.
McLaren también se tranquilizó al acumular, gracias a Oscar Piastri, casi 80 vueltas, después de que el problema del sistema de alimentación de combustible detectado ayer y que le costó la tarde al equipo haya sido corregido.
Alpine, que este viernes tiene a Pierre Gasly en el monoplaza durante toda la jornada, alcanzó las 78 vueltas durante la sesión matinal.
En cuanto a los tiempos, siempre a tomar con mucha cautela, fue Charles Leclerc quien marcó la mejor referencia de la mañana con 1m16s635, cerca del registro firmado ayer por la tarde por la Mercedes de George Russell, de 1m16s445. El monegasco también prolongó el buen rodaje de la Scuderia con 79 vueltas en el contador.
Luego de la pausa para almorzar, los equipos tendrán las últimas cuatro horas de pruebas privadas para cerrar la semana del shakedown en Barecelona.
Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Mañana Viernes
Tiempos no oficiales
|Pos.
|PILOTo
|eQUIPo
|vueltas
|tiempo
|1
|Leclerc
|Ferrari
|79
|1'16"653
|2
|Piastri
|McLaren
|79
|1'17"446
|3
|Verstappen
|Red Bull
|69
|1'18"285
|4
|Bearman
|Haas
|105
|1'18"423
|5
|Gasly
|Alpine
|78
|1'19"754
|6
|Bortoleto
|Audi
|64
|1'20"179
|7
|Alonso
|Aston Martin
|49
|1'20"795
|8
|Bottas
|Cadillac
|33
|1'22"790
