Crónica de test
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Hamilton y Ferrari superan a Mercedes en el final del shakedown de la F1 en Barcelona

Lewis Hamilton, con Ferrari, marcó el mejor tiempo de la semana del shakedown de la F1 en Barcelona a pocos minutos del final, relegando lo hecho por Mercedes el jueves. Alpine y Cadillac estuvieron presentes.

Fabien Gaillard
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Franco Colapinto, Alpine

Autocaravana Ferrari

Liam Lawson, Toros de Carreras

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing, Ben Waterhouse, jefe de ingeniería de rendimiento de Red Bull Racing.

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Franco Colapinto, Alpine

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Ambiente en el garaje del equipo Cadillac F1

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Gabriel Bortoleto, Audi

Lando Norris, Mclaren

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Franco Colapinto, Alpine

Lando Norris, McLaren

George Russell, Mercedes

Casco de Gabriel Bortoleto, Audi

Laura Mueller, ingeniera de carrera del equipo Haas F1

Charles Leclerc, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Liam Lawson, Toros de Carreras

Lando Norris, McLaren MCL40

Charles Leclerc, Ferrari

Liam Lawson, Toros de Carreras

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Oliver Bearman, Haas

Liam Lawson, Toros de Carreras

Franco Colapinto, Alpine

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Max Verstappen, Red Bull Racing

Audi R26 en el pit lane

Esteban Ocon, Haas

Liam Lawson, Toros de Carreras

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Sergio Pérez, equipo Cadillac F1

Max Verstappen, Red Bull Racing

Oliver Bearman, equipo Haas F1

George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Mattia Binotto, Audi

Charles Leclerc, Ferrari

Franco Colapinto, Alpine

Gabriel Bortoleto, Audi

Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Oliver Bearman, Haas

Pierre Gasly, Alpine

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Lando Norris, McLaren

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Franco Colapinto, Alpine

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Lewis Hamilton, Ferrari

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Lando Norris, McLaren

Arvid Lindblad, Racing Bulls

George Russell, Mercedes W17

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari

Lando Norris, McLaren MCL40

Pierre Gasly, Alpine

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Tras una mañana sin ninguna bandera roja y con muchas vueltas completadas por los equipos que rodaron en Barcelona este viernes, la tarde siguió el mismo guion, aunque con un cambio de líder en lo más alto de la tabla de tiempos, ya que Lewis Hamilton se quedó con el mejor registro del día… y de la semana.

Algo increíble en el contexto de una revolución reglamentaria: la primera semana fue escenario de una jornada sin ninguna interrupción, pese a que ocho autos (McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Alpine, Audi y Cadillac) estuvieron en pista al mismo tiempo en algunos momentos. Esto ya había estado a punto de ocurrir el jueves, cuando solo lo impidió una detención en pista de Lance Stroll al volante del Aston Martin.

También lee:

Hoy, en cambio, el AMR26 con motor Honda rodó bastante bien, completamente en manos de Fernando Alonso, acumulando por fin datos en esta pretemporada 2026 tras haberse perdido prácticamente dos días completos de rodaje.

En lo que respecta a la tabla de tiempos, Lewis Hamilton encabezó la clasificación por delante de Lando Norris, Charles Leclerc y Oscar Piastri. McLaren mostró una imagen más tranquilizadora tras el problema que le costó toda la tarde del jueves.

La próxima cita de esta pretemporada, más allá de las presentaciones restantes, serán los primeros ensayos invernales en Bahréin, del 11 al 13 de febrero.

Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Tiempos Viernes

Tiempos no oficiales

Pos. PILOTo eQUIPo vueltas tiempos
1 Hamilton Ferrari 67 1'16"348
2 Norris McLaren 86 1'16"594
3 Leclerc Ferrari 80 1'16"653
4 Piastri McLaren 80 1'17"446
5 Verstappen Red Bull 118 1'17"586
6 Gasly Alpine 164 1'17"707
7 Ocon Haas 89 1'18"393
8 Bearman Haas 106 1'18"423
9 Hülkenberg Audi 81 1'19"870
10 Bortoleto Audi 67 1'20"179
11 Alonso Aston Martin 61 1'20"795
12 Bottas Cadillac 54 1'20"920
Más de la Fórmula 1:

