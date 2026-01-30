Hamilton y Ferrari superan a Mercedes en el final del shakedown de la F1 en Barcelona
Lewis Hamilton, con Ferrari, marcó el mejor tiempo de la semana del shakedown de la F1 en Barcelona a pocos minutos del final, relegando lo hecho por Mercedes el jueves. Alpine y Cadillac estuvieron presentes.
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Galería: las mejores fotos del test privado de la F1 2026 en Barcelona
Tras una mañana sin ninguna bandera roja y con muchas vueltas completadas por los equipos que rodaron en Barcelona este viernes, la tarde siguió el mismo guion, aunque con un cambio de líder en lo más alto de la tabla de tiempos, ya que Lewis Hamilton se quedó con el mejor registro del día… y de la semana.
Algo increíble en el contexto de una revolución reglamentaria: la primera semana fue escenario de una jornada sin ninguna interrupción, pese a que ocho autos (McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Alpine, Audi y Cadillac) estuvieron en pista al mismo tiempo en algunos momentos. Esto ya había estado a punto de ocurrir el jueves, cuando solo lo impidió una detención en pista de Lance Stroll al volante del Aston Martin.
Hoy, en cambio, el AMR26 con motor Honda rodó bastante bien, completamente en manos de Fernando Alonso, acumulando por fin datos en esta pretemporada 2026 tras haberse perdido prácticamente dos días completos de rodaje.
En lo que respecta a la tabla de tiempos, Lewis Hamilton encabezó la clasificación por delante de Lando Norris, Charles Leclerc y Oscar Piastri. McLaren mostró una imagen más tranquilizadora tras el problema que le costó toda la tarde del jueves.
La próxima cita de esta pretemporada, más allá de las presentaciones restantes, serán los primeros ensayos invernales en Bahréin, del 11 al 13 de febrero.
Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Tiempos Viernes
Tiempos no oficiales
|Pos.
|PILOTo
|eQUIPo
|vueltas
|tiempos
|1
|Hamilton
|Ferrari
|67
|1'16"348
|2
|Norris
|McLaren
|86
|1'16"594
|3
|Leclerc
|Ferrari
|80
|1'16"653
|4
|Piastri
|McLaren
|80
|1'17"446
|5
|Verstappen
|Red Bull
|118
|1'17"586
|6
|Gasly
|Alpine
|164
|1'17"707
|7
|Ocon
|Haas
|89
|1'18"393
|8
|Bearman
|Haas
|106
|1'18"423
|9
|Hülkenberg
|Audi
|81
|1'19"870
|10
|Bortoleto
|Audi
|67
|1'20"179
|11
|Alonso
|Aston Martin
|61
|1'20"795
|12
|Bottas
|Cadillac
|54
|1'20"920
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Mercedes confirma un contrato a tiempo completo para los coches de seguridad y médico de la F1
Qué pasó en el quinto día del shakedown secreto de la Fórmula 1 2026
Estos son todos los coches de F1 2026 vistos en el shakedown de Barcelona
Donald Trump firma una orden ejecutiva que confirma la carrera de IndyCar en Washington
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados