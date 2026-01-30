Hamilton y Ferrari superan a Mercedes en el final del shakedown de la F1 en Barcelona

Tras una mañana sin ninguna bandera roja y con muchas vueltas completadas por los equipos que rodaron en Barcelona este viernes, la tarde siguió el mismo guion, aunque con un cambio de líder en lo más alto de la tabla de tiempos, ya que Lewis Hamilton se quedó con el mejor registro del día… y de la semana.

Algo increíble en el contexto de una revolución reglamentaria: la primera semana fue escenario de una jornada sin ninguna interrupción, pese a que ocho autos (McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Alpine, Audi y Cadillac) estuvieron en pista al mismo tiempo en algunos momentos. Esto ya había estado a punto de ocurrir el jueves, cuando solo lo impidió una detención en pista de Lance Stroll al volante del Aston Martin.

Hoy, en cambio, el AMR26 con motor Honda rodó bastante bien, completamente en manos de Fernando Alonso, acumulando por fin datos en esta pretemporada 2026 tras haberse perdido prácticamente dos días completos de rodaje.

En lo que respecta a la tabla de tiempos, Lewis Hamilton encabezó la clasificación por delante de Lando Norris, Charles Leclerc y Oscar Piastri. McLaren mostró una imagen más tranquilizadora tras el problema que le costó toda la tarde del jueves.

La próxima cita de esta pretemporada, más allá de las presentaciones restantes, serán los primeros ensayos invernales en Bahréin, del 11 al 13 de febrero.

Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Tiempos Viernes

Tiempos no oficiales

Pos. PILOTo eQUIPo vueltas tiempos 1 Hamilton Ferrari 67 1'16"348 2 Norris McLaren 86 1'16"594 3 Leclerc Ferrari 80 1'16"653 4 Piastri McLaren 80 1'17"446 5 Verstappen Red Bull 118 1'17"586 6 Gasly Alpine 164 1'17"707 7 Ocon Haas 89 1'18"393 8 Bearman Haas 106 1'18"423 9 Hülkenberg Audi 81 1'19"870 10 Bortoleto Audi 67 1'20"179 11 Alonso Aston Martin 61 1'20"795 12 Bottas Cadillac 54 1'20"920