Qué pasó en el quinto día del shakedown secreto de la Fórmula 1 2026

Lewis Hamilton estableció el mejor tiempo en la jornada final del shakedown 2026 de la Fórmula 1 en Barcelona, mientras que Mercedes fue el equipo que más kilómetros completó a lo largo de la semana.

El piloto de Ferrari registró un tiempo no oficial de 1m16.348s hacia el final del quinto día en el Circuit de Barcelona-Catalunya, desplazando del primer puesto a su excompañero en Mercedes George Russell.

En lo que solo puede describirse como una vuelta para acaparar los titulares, Hamilton la logró tras montar neumáticos blandos en una fase tardía del viernes, como continuación de una prometedora mañana para su compañero de equipo Charles Leclerc.

El monegasco había encabezado la tabla de tiempos no oficiales de la mañana con un registro de 1m16.653s, 0.793s más rápido que el segundo, Oscar Piastri, completando 78 vueltas frente a las 80 del McLaren.

Eso supuso, sin dudas, una mejora notable para Piastri, que había visto terminar anticipadamente su jueves por un problema de combustible, por lo que se mostró mucho más positivo tras su jornada del viernes.

"Estuvo bien”, dijo el piloto de McLaren, que terminó tercero en el campeonato 2025. "Fue bueno poder poner algunas buenas vueltas esta mañana, un día mucho más fluido que los dos primeros que tuvimos, así que eso estuvo bien. Entré en un ritmo bastante bueno y pude empezar a sentir cómo es realmente el auto, lo cual fue positivo”.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: McLaren

Su compañero de equipo y vigente campeón del mundo, Lando Norris, también tuvo una sólida actuación en la fría tarde con lo que fue el mejor tiempo, 1m16.594s, hasta que Hamilton lo superó en los instantes finales.

Pero el objetivo del shakedown no era necesariamente marcar la vuelta más rápida, sino completar la mayor cantidad de kilómetros posible para preparar las unidades de potencia de cara a los test oficiales de pretemporada y a un calendario de 24 carreras.

Ese honor fue para Mercedes, que parte como favorito tanto para el campeonato de constructores como para el de pilotos este año, tras completar más de 500 vueltas en sus tres días permitidos de rodaje, el lunes, miércoles y jueves.

Andrea Kimi Antonelli incluso completó una simulación de carrera completa en la segunda jornada para Mercedes, mientras que el jueves Russell marcó un tiempo no oficial de 1m16.4s que durante un buen rato parecía que no iba a ser superado.

Clave para ese éxito ha sido la unidad de potencia, considerada la mejor de la Fórmula 1, que entre el equipo oficial y sus escuderías clientes completó la mayor cantidad de vueltas en comparación con otros proveedores de motores.

Entre Mercedes, McLaren y Alpine —con el cuarto cliente de la marca alemana, Williams, ausente por retrasos en la producción— se entiende que el motor completó alrededor de 1000 vueltas.

George Russell, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

El motor Ferrari fue el segundo con mayor kilometraje, mientras que el Red Bull Ford Powertrain quedó tercero después de que el equipo principal regresara a pista el viernes con Max Verstappen al volante.

El cuatro veces campeón del mundo salió a pista por la mañana y completó 69 vueltas, con un mejor tiempo de 1m18.285s, en lo que fue la primera aparición de Red Bull desde el martes, tras el accidente de Isack Hadjar.

Otros equipos que rodaron el viernes fueron Haas, Audi, Cadillac y Aston Martin, este último presente solo en los dos últimos días del shakedown de esta semana, pero que generó revuelo con su singular diseño de pontones laterales y cubierta del motor bajo el liderazgo de Adrian Newey.

Aunque Lance Stroll solo dio cinco vueltas el jueves tras provocar una bandera roja en el tramo final del día, su compañero Fernando Alonso tuvo una jornada mucho más fluida el viernes al completar al menos 49 giros.

En general, el día transcurrió de forma mucho más tranquila que otros de la semana, sin banderas rojas, de cara al próximo test colectivo en pista de la Fórmula 1, que se disputará en Bahréin del 11 al 13 de febrero.

Fórmula 1 - Shakedown Barcelona - Tiempos Viernes

Tiempos no oficiales

Pos. PILOTo eQUIPo vueltas tiempos 1 Hamilton Ferrari 67 1'16"348 2 Norris McLaren 86 1'16"594 3 Leclerc Ferrari 80 1'16"653 4 Piastri McLaren 80 1'17"446 5 Verstappen Red Bull 118 1'17"586 6 Gasly Alpine 164 1'17"707 7 Ocon Haas 89 1'18"393 8 Bearman Haas 106 1'18"423 9 Hülkenberg Audi 81 1'19"870 10 Bortoleto Audi 67 1'20"179 11 Alonso Aston Martin 61 1'20"795 12 Bottas Cadillac 54 1'20"920