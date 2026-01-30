Aston Martin tuvo que superar "cambios enormes" para llegar al shakedown de Barcelona

Como Indiana Jones recuperando su fedora mal colocada justo antes de que una pesada puerta de piedra se cierre, el timing de Aston Martin estuvo dramáticamente al límite esta semana. El equipo llegó a la 'semana de shakedown' de Barcelona tarde, en el tercero de los cinco días disponibles, y solo pudo completar unas pocas vueltas cuando el AMR26 salió del garaje en la tarde del cuarto día.

Aston Martin había admitido, aunque de forma discreta y a regañadientes, que probablemente llegaría tarde y que por lo tanto perdería al menos uno de sus tres días permitidos de rodaje. Pero, en realidad, esto siempre estuvo sobre la mesa dada la implicación del ingeniero talismán Adrian Newey, una fuerza creativa y competitiva a tener en cuenta, y un hombre con historial de estirar el desarrollo todo lo posible para llegar con un paquete más maduro y competitivo que el de sus rivales.

Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Aston Martin Racing

El AMR26 se ha ido conformando en los últimos meses en medio de una serie de cambios adicionales entre bambalinas, ya que el director del equipo, Andy Cowell, fue desplazado a un rol de enlace con el fabricante del motor Honda y Newey añadió algunas de esas funciones a su propio abanico de responsabilidades. Y junto con el desafío de encontrar soluciones innovadoras a los problemas planteados por el reglamento técnico completamente nuevo de 2026, Aston Martin también tuvo que integrarse con su nuevo socio de motores.

Esto implicó además construir su propia caja de cambios tras años de comprar el conjunto del tren motriz de Mercedes como un paquete completo, que también dictaba los puntos de anclaje de la suspensión trasera.

"Obviamente estamos en una situación un poco única", dijo el jefe de ingeniería en pista Mike Krack después de que el AMR26 rodara por primera vez el jueves por la tarde.

"Damos la bienvenida a Honda, nuestro nuevo socio de motores, nuestro nuevo socio de unidad de potencia. Hemos fabricado nuestra primera caja de cambios en muchísimos, muchísimos años, y a eso se le suman nuevas regulaciones de chasis, nuevas regulaciones de unidad de potencia; así que básicamente se podría decir que es el peor de los casos o el mejor de los casos, pero es un cambio enorme para nosotros como equipo, convertirnos en un equipo oficial, un equipo de fábrica, junto con estas regulaciones.

"Luego tenemos a Adrian a bordo, así que todo es muy emocionante y supone muchos cambios, y la Fórmula 1 no te espera, así que hay que estar listo. Llegamos un poco tarde, pero conseguimos estar en este test, así que creo que podemos estar orgullosos y contentos de ese logro".

El AMR26 presenta una serie de soluciones distintivas que llevan la impronta no solo de Newey, sino también del director técnico Enrico Cardile, que se unió a Aston Martin procedente de Ferrari el año pasado. La disposición triangular del airbox con los 'cuernos vikingos' montados a los lados guarda cierto parecido familiar con los dos primeros Ferrari de efecto suelo que se pusieron en pista bajo la dirección de Cardile; pero los lectores con más memoria recordarán que Newey ya empleó una solución similar en el McLaren MP4-20 de 2005.

El McLaren MP4-20 de 2005, el último McLaren supervisado íntegramente por Adrian Newey, presentaba 'cuernos vikingos' junto al airbox. Photo by: Getty Images

La contribución de Honda será interesante, ya que se trata en la práctica de un proyecto completamente nuevo. La compañía tiene una cultura de larga data de incubar talento interno seleccionando a los mejores graduados en ingeniería y, básicamente, lanzándolos a lo más profundo. Aquellos responsables de llevar a buen puerto su más reciente unidad de potencia híbrida con Red Bull se han dispersado dentro de la empresa, en parte como consecuencia de la salida de Honda de la Fórmula 1 en 2021 y de la posterior marcha atrás de esa decisión 18 meses después.

"Cuando tienes una relación tan larga con el socio anterior, necesitas conocer a la gente [nueva], aprender los nombres, cómo trabajan entre sí, cuáles son sus expectativas, cuáles son las responsabilidades, y todo ese tipo de cosas", dijo Krack.

"Pero fue un buen comienzo, algunas sonrisas entre nosotros y ellos, y nuestro objetivo, obviamente, es aprovechar este tiempo ahora para integrarnos lo máximo posible y aprender a trabajar juntos.

"Pero tengo mucha confianza. Ellos [Honda] son competidores, son muy abiertos, se los puede desafiar, es realmente agradable, y tengo muchas ganas de continuar la relación".