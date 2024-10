El "horrible" Jordan que se convirtió en un improbable ganador en la F1

El Jordan-Ford EJ13 es uno de los peores coches de Fórmula 1 que ha ganado un Gran Premio. Sería una subestimación colosal sugerir que su sorprendente victoria, cortesía de Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Brasil de 2003, se produjo en contra de lo previsto durante una temporada en la que resultó ser más lento que todos los demás, excepto Minardi, en una métrica de súpertiempos.

Excluyendo de la ecuación la caótica carrera de Interlagos, Fisichella sólo superó a su compañero novato Ralph Firman por 2-1 al terminar séptimo en Indianápolis. El único punto de Firman con el coche que habitualmente ocupaba la cola del mediocampo por detrás de Jaguar (que normalmente clasificaba mejor en manos de Mark Webberde lo que corría), Toyota, BAR y Sauber llegó con el octavo puesto en Barcelona.

Tal vez injustamente, su año es más recordado por el fallo del alerón trasero durante los entrenamientos en Hungaroring, que provocó un impacto a 240 km/h contra las barreras y dejó a Firman brevemente inconsciente. Esto lo obligó a perderse dos carreras mientras el desconocido piloto de Fórmula 3000 Zsolt Baumgartner corría en su lugar, por lo que no faltan razones para pasar por alto al EJ13 a la hora de elegir el coche favorito de una carrera llena de éxitos.

Sin embargo, Firman no escoge el Dallara-Mugen F396 con el que conquistó el título de Fórmula 3 británica en 1996, ni el Honda NSX con el que se proclamó campeón de Super GT con Daisuke Ito en 2007, ni siquiera el Reynard-Mugen 01L que le puso en el camino de la F1 al ganar la corona de la Fórmula Nippon en 2002. A pesar de que este último es "probablemente el mejor coche que he conducido en cuanto a manejo y conducción", Firman no puede mirar más allá del Jordan.

"Tiene que ser el F1, ¿no?", dice Firman retóricamente. "Eso tiene que superar cualquier otra cosa".

Firman tiene claro que las emociones que rodean a ser piloto de F1 a tiempo completo, aunque sólo sea por una temporada, es lo que eleva al EJ13 a un estatus preciado más que su rendimiento real en relación con la competición.

Firman pasó un complicado 2003 en el EJ13, pero a pesar de sus incómodos rasgos, poder llamarlo hogar fue gratificante. Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

"Aunque el Jordan no era el mejor en aquel momento, tener la oportunidad de conducir en F1 durante una temporada es algo muy especial", explica. "Esa tecnología está muy por encima de cualquier otra cosa. Eran, sobre todo en aquella época, coches muy ligeros, con mucha potencia, mucha carga aerodinámica y ágiles".

Pero estas descripciones rara vez se utilizaban en relación con el EJ13 de la época. Tras cambiar los motores Honda de fábrica por los Cosworth V10 de equipo cliente, Jordan cayó del sexto puesto en el campeonato de constructores de 2002 al noveno en 2003. Sin embargo, la falta de desarrollo aerodinámico fue sin duda un factor más importante que el cambio de motor.

Las finanzas eran ajustadas y el coche acabó el año en Suzuka sin apenas distinguirse de cómo había empezado en Melbourne. Firman admite que la falta de agarre fue su característica dominante.

"Ojalá hubiera tenido otro año (en la F1), porque hay mucha gente contra la que corrí en fórmulas inferiores a la que vencí y que tuvo una larga carrera allí" Ralph Firman

"La verdad es que fue horrible, ¡tenía un sobreviraje impredecible por todas partes!", dice. "Nunca me sentí seguro (y) cómodo en él".

Para colmo de males, "durante toda la temporada" Firman afirma que "pisaba el pedal del freno al entrar en todas las curvas, lo que lo hacía inestable", pero esto no se detectaba en los datos. Es bastante apropiado para la narrativa de la temporada de Firman, que quizás se resume mejor en sus problemas en Interlagos.

En lo que constituyó la última carrera del equipo antes de que Jordan fuera vendido a Alex Shnaider en vísperas de la temporada 2005, Firman fue víctima de un fallo de suspensión en la recta de boxes cuando frenaba en la primera curva de la vuelta 18. Tras salir desde el pitlane y detenerse una vuelta más tarde que Fisichella para repostar, Firman rodaba justo en la trayectoria de su compañero de equipo cuando su rueda delantera derecha se vino abajo. Por un golpe de suerte, su coche fuera de control esquivó a Fisichella antes de estrellarse contra el también desafortunado Toyota de Oliver Panis.

Firman cree que "podría haber ganado o acabado en el podio como mínimo en Brasil", ya que seguía la misma estrategia que el ganador final. Lo considera "el mayor pesar" de su carrera en un día en el que "estábamos volando".

El inoportuno fallo de la suspensión de Firman en Interlagos evitó, afortunadamente, que su compañero de equipo, justo por delante de él, se viera arrastrado por Panis. Foto de: James Moy

"Eso podría haber cambiado mi carrera en la F1, quién sabe", dice. "Ojalá hubiera tenido otro año, porque hay mucha gente contra la que corrí en fórmulas inferiores a la que vencí y que tuvo una larga carrera allí, y habría estado bien tener una oportunidad de hacerlo".

La última salida de Firman con el EJ13 se produjo en Jerez en diciembre, unas semanas después de haber disfrutado de un día memorable en el circuito Guia de Macao en una poco habitual exhibición de un F1 contemporáneo. Aunque no había nada en juego, el ganador del Gran Premio de Macao de 1996 no iba a dejar pasar la oportunidad de "forzarlo bastante". Lo recuerda como "una gran experiencia", aunque su número de vueltas durante el fin de semana fuera de un solo dígito.

"Sólo dimos seis o siete vueltas, creo, pero fue muy divertido rodar por allí", afirma. "Creo que todo el mundo estaba muy nervioso sobre poder doblar en la horquilla... Nos pusimos en marcha, nos pusieron un paquete de alta carga aerodinámica y nos pusimos manos a la obra".

Pero, como es habitual en el año de Firman, no todo salió según lo previsto. Recuerda que estuvo más cerca de lo que le hubiera gustado de sufrir una costosa metedura de pata causada por un vendedor de bebidas local...

"Tuve un trompo rápido ahí, pero me salí con la mía", se ríe Firman. "Había un tipo vendiendo bebidas al lado del circuito. Estábamos haciendo la demostración al final del día, después de que todo el mundo hubiera corrido, así que debió de vender todas sus bebidas, volcó su cubo de hielo y éste fluyó por debajo de la barrera hasta el circuito".

"Apareció un charco al final de la recta principal, lo atravesé e hice un trompo en la zona de frenada de la primera curva, pero por suerte me detuve antes de la barrera y seguí adelante, dando vueltas. ¡Podría haber sido vergonzoso!".