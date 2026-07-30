El sorprendente aspecto de la rápida transformación de Antonelli en un aspirante al título de F1

En palabras del periodista alemán Walter Koster, una breve mirada al pasado. Hace doce meses, el entonces joven de 18 años Kimi Antonelli terminó la escuela secundaria en Bolonia. Un motivo digno de celebración, pero en aquel momento probablemente era la menor de sus preocupaciones.

Puede que Antonelli aprobara sus exámenes escolares, pero su boletín de F1 no tenía tan buena pinta. Aunque tuvo un comienzo por encima de la media en las primeras carreras fuera de Europa, empezó a fallar algunas pruebas cuando la F1 llegó al Viejo Continente. Su debut italiano en Imola fue especialmente difícil, abrumado por toda la atención en torno a su carrera de casa mientras lidiaba con la última suspensión trasera de Mercedes. Las cosas fueron de mal en peor durante el verano europeo, con Antonelli llorando en el Gran Premio de Bélgica después de quedar eliminado en la Q1, completamente falto de confianza.

Luego llegó el ruido inevitable. Su talento era evidente, pero ¿fue demasiado, demasiado pronto, su salto a la F1? ¿Debería haberse aventurado por el mundo con su mochila durante un tiempo, o debería haber aprendido el oficio con un periodo de aprendizaje en Alpine, como sugirió un comentarista alemán? Después de todo, a su compañero de equipo George Russell le había ido bien en Williams, y el británico ya era mucho mayor por aquel entonces.

Es fácil tener razón a posteriori, así que la forma en que se ha desarrollado la campaña de 2026 no significa que cierta preocupación por las dificultades de novato de Antonelli fuera infundada. Incluso Toto Wolff pasó de construir una cúpula a prueba de balas alrededor de Antonelli a aplicar un poco de mano dura en los medios, cuando el empeño de Antonelli por erradicar los errores lo llevó a pilotar por debajo de sus posibilidades y, por tanto, a estar fuera de ritmo en su segunda carrera de casa en Monza. "Toda la carrera fue decepcionante. No cambia nada respecto a mi apoyo y confianza en su futuro porque creo que va a ser muy, muy, muy bueno. Pero hoy fue decepcionante", dijo Wolff en Monza.

En aquel momento opiné que, siempre que no causara ningún daño duradero a su moral, la temporada de debut de Antonelli en la F1, llena de errores, era exactamente lo que necesitaba, y hoy lo sigo manteniendo. No había nada que Mercedes pudiera ganar en 2025, con su atención centrada de lleno en la renovación normativa de 2026. Así que, aunque existía la presión de sustituir efectivamente a Lewis Hamilton en Mercedes, es difícil imaginar un escenario mejor para debutar en un equipo puntero.

Aprende a decir no a tus amigos del instituto o a la gente que sale de la nada intentando reclamar una parte de ti. Golpea el muro, destroza un coche, elige la configuración equivocada. Embiste a Max Verstappen en Austria; él te tiene en muy alta estima y te perdonará la primera vez. Antonelli aprendió muchísimo más durante un periodo de 12 meses que en ninguna universidad, recorriendo el mundo a toda velocidad en 24 fines de semana mientras bebía de una manguera de información. Podría haberse ahogado. Pero no lo hizo.

Antonelli aprendió bajo los reflectores, pero no dejó que los errores lo definieran. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes esperaba y confiaba en que, como resultado, apareciera un Antonelli diferente en los test invernales de 2026. Pero probablemente no estaba preparado para lo que ocurrió después.

Poleman más joven, segundo ganador más joven de un gran premio, piloto más joven en lograr un grand slam, primer piloto de la historia en ganar sus primeros cuatro grandes premios consecutivos. Sus cinco victorias consecutivas lo llevan al séptimo puesto del ranking histórico, con todos los pilotos por delante de él habiendo llegado a ganar el campeonato del mundo. Verstappen, Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher, Ayrton Senna: el panteón de los grandes.

Sin embargo, no se trata solo de los números, sino también de la manera en que los consiguió. Si estás leyendo esto, probablemente hayas visto o leído sobre la mayoría de esas victorias, así que no hace falta que te explique el estilo y la determinación que el joven italiano ha demostrado. Cómo mantiene la calma bajo presión o cómo saca a relucir su espíritu combativo cuando las cosas salen mal, intentando desesperadamente llevar un auto dañado hasta la bandera a cuadros, como hizo en Silverstone.

La complicada campaña de debut de Antonelli a los 18 años no fue una gran sorpresa. Tampoco lo es su potencial para ganar el título

Wolff y la cazatalentos Gwen Lagrue, que descubrió a Antonelli con 11 años en el karting, siempre estuvieron convencidos de que esto estaba previsto. Pero, habiendo gestionado las expectativas, quizá se proyectaba que Antonelli fuera el segundo de Russell durante los dos o tres primeros años antes de desbancarlo. En cambio, ya ha llevado a la desesperación a su compañero de garaje, más experimentado.

Russell ha tenido una mala suerte enorme en 2026, pero por debajo de todo eso también ha sido superado en rendimiento puro. Y el piloto de 28 años sabe que tendrá que esforzarse más que nunca para seguir el ritmo de la última superestrella de la F1. Después de salir bien parado en la comparación con Hamilton durante su etapa juntos y de haber esperado tan pacientemente una oportunidad de ganar el título, eso debió de ser una enorme llamada de atención.

La complicada campaña de debut de Antonelli a los 18 años no fue una gran sorpresa. Tampoco lo es su potencial para ganar el título. La verdadera sorpresa es lo rápido que pasó de ser "aquel" Antonelli a "este" Antonelli: un favorito al título con una ventaja de dos grandes premios al llegar el parón veraniego.

Su boletín de verano sin duda luce muchísimo mejor que el del año pasado.

Antonelli tiene una ventaja de 50 puntos en el campeonato de F1: ¿podrá alguien alcanzarlo después del parón de verano? Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images