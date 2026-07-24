Lance Stroll se pierde la FP2 en Hungría tras el fallo de suspensión de Aston Martin

Lance Stroll se ha visto obligado a perderse la segunda sesión de entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 debido a los daños en la suspensión que sufrió en la primera sesión.

Aston Martin introdujo lo que equivalía a un coche casi completamente nuevo en Budapest, incluido un chasis más ligero, superficies aerodinámicas totalmente nuevas y una nueva configuración de suspensión trasera. Pero la primera sesión de pruebas del equipo con su AMR26 B-spec sufrió un importante revés después de 36 minutos, cuando la suspensión trasera de Stroll pareció ceder a la salida de la curva 2, provocando que el canadiense sufriera un trompo de 360 grados, lo que sacó una bandera roja mientras aparcaba su coche.

Los daños fueron tales que Aston no estuvo en condiciones de reparar el coche de Stroll a tiempo para la FP2, por lo que el canadiense se perdió la segunda hora de entrenamientos.

"Desafortunadamente, Lance no participará en la FP2. No ha habido tiempo suficiente para reparar los daños de la FP1", confirmó un portavoz del equipo al inicio de la segunda práctica.

Aunque Aston realizó cambios en la suspensión trasera, el jefe del equipo Adrian Newey sugirió que la pieza que falló no era uno de los componentes mejorados de Aston.

The rear suspension on Lance Stroll's Aston Martin failed Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"La zona implicada en realidad no se ha cambiado", dijo Newey, antes de que se supiera que Stroll tendría que perderse la FP2.

"Tenemos pocos repuestos porque el revestimiento y demás es diferente, así que hay algunos cambios menores en esa zona, pero en ese sentido es muy inesperado.

"Como pueden imaginar, todos están tratando febrilmente de entender exactamente qué salió mal y qué ocurrió mientras hablamos. Solo cuando tengamos una comprensión podremos comentar qué hacemos a continuación".

En manos de Fernando Alonso, el Aston profundamente revisado sí demostró ser un gran paso adelante, mientras el equipo aspira a recuperar la respetabilidad tras languidecer en la parte trasera de la parrilla durante la primera mitad de la campaña.

El bicampeón del mundo marcó el 13.º mejor tiempo en la FP1, a 2,5 s de la referencia de Charles Leclerc en el Ferrari. "Los resultados provisionales son prometedores", dijo Newey.

"Es solo parte del paquete, así que tendremos algunos pasos más en Zandvoort y luego otros pasos en Monza y Baku. Así que es la primera parte de nuestra mejora planificada".