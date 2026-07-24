Bajo la lupa: todas las novedades del renovado AMR26 de Aston Martin en Hungría

Se ha revelado la gran cantidad de actualizaciones de Aston Martin para el Gran Premio de Hungría en su recalcitrante coche de Fórmula 1 AMR26, con enormes cambios en su parte delantera, el suelo y la zaga.

El equipo de Silverstone suma apenas un punto esta temporada, tras haber cerrado la parrilla durante todo el año, y una letanía de problemas de fiabilidad en las primeras rondas de la temporada llevó a la decisión de posponer hasta ahora todas las actualizaciones relacionadas con el rendimiento mientras se ponía a trabajar en solucionar sus problemas clave.

El coche ha recibido una revisión completa de la parte delantera, con un morro más esbelto para trabajar con la redistribución de los tamaños de los elementos del alerón delantero y el endplate. Este se ha alargado en la punta, permitiendo que el morro caiga más, muy similar al diseño de McLaren para 2026.

Además, el alerón delantero ya no presenta el "pliegue" exterior y, en su lugar, se eleva más hacia el endplate, que a su vez tiene una forma menos triangular y cuenta con un footplate revisado. Este también parece plegarse hacia dentro en su parte más baja, suministrando simultáneamente inwash y outwash.

Esto alimenta un nuevo paquete de conductos de freno delanteros, que presenta una serie de revisiones en los deflectores para definir las estructuras de flujo de aire que se desplazan más aguas abajo.

Photo by: Stuart Codling, Annotations: Jake Boxall-Legge

Aston Martin también tiene un suelo completamente nuevo. El equipo informa de que se ha trabajado en cada superficie del cuerpo del suelo y que cuenta con una disposición actualizada de elementos del borde de ataque.

Esto incluye una construcción de bargeboard redefinida, que ahora tiene una forma trapezoidal más corta en comparación con la placa triangular utilizada anteriormente. Los elementos bajo la placa superior se han redefinido para producir outwash en la parte delantera y upwash en la trasera.

El nuevo borde del suelo es visible, con una mayor complejidad para gestionar el flujo por delante del neumático trasero. Anteriormente, el equipo tenía un trío de ranuras que terminaban en puntas expuestas, con el objetivo de generar vorticidad por delante del neumático trasero, y esto se mantiene en el nuevo borde. La ranura más retrasada se ha extendido más hacia el interior, con cambios en parte de la topografía aquí. El difusor también ha recibido mucha atención para aumentar la producción de carga aerodinámica del suelo.

Se ha implementado un cambio menor en la entrada del sidepod para elevar el borde inferior de 'underbite', aumentando el alcance del undercut alrededor del cuerpo del sidepod.

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En el alerón trasero, el elemento superior se ha acortado en longitud de cuerda, y el paquete del actuador del alerón también se ha redefinido.

El elemento superior también presenta los aditamentos del borde de salida explorados por otros equipos a principios de la temporada; hay elementos adicionales colocados sobre el plano superior junto a los endplates, al estilo de Mercedes, además de un elemento central dentro del volumen delimitador del actuador. Este último fue explorado por varios equipos en Mónaco y se mantuvo como una forma barata de aumentar la carga aerodinámica en modo curva.

El documento de presentación técnica previo al evento de Aston Martin afirma que las revisiones también reducen la resistencia en modo recta, mejorando el equilibrio entre los dos modos.

Los anclajes interiores de los brazos de la suspensión trasera, incorporados en los pilones del alerón trasero, se han elevado aún más, ahora inclinados por encima del escape y sostenidos por un elemento vertical situado sobre la salida del escape.

Esto viene acompañado de revisiones en los conductos de freno, además de los winglets adicionales montados en el interior del conjunto del conducto.

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