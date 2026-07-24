¡Aston Martin revela 16 evoluciones aerodinámicas en el GP de Hungría!

El Gran Premio de Hungría era muy esperado por parte de Aston Martin porque es la primera vez de la temporada que la escudería introduce un paquete aerodinámico. Y como lo había anunciado la propia escudería estas últimas semanas, este fin de semana en Budapest tendremos ante nosotros una "versión B" de su monoplaza 2026.

La estructura con sede en Silverstone, en el documento oficial de la FIA, enumera así 16 evoluciones diferentes introducidas en el Hungaroring a partir de este viernes.

Las tres primeras modificaciones corresponden al alerón delantero, con cambios en el flap (especialmente en la longitud de sus cuerdas), los endplates y el morro, que ahora es más largo y estrecho. Todo ello tiene como objetivo mejorar el rendimiento aerodinámico tanto en esa zona como aguas abajo.

En cuanto a los frenos, los conductos de refrigeración fueron rediseñados para trabajar en conjunto con la nueva geometría del alerón delantero, incorporando además deflectores revisados.

Luego llega, como era de esperar, uno de los cambios más importantes: el nuevo fondo plano, que por sí solo incluye cuatro evoluciones. La primera de ellas es presentada por Aston Martin como especialmente significativa, ya que el equipo afirma directamente que, en lo que respecta al cuerpo del fondo plano, "se modificaron todas las superficies permitidas".

También se revisaron las aletas guía ubicadas en la parte delantera, los bordes del fondo plano delante de las ruedas traseras y el difusor. El objetivo es claro: aumentar la carga aerodinámica y, con ello, mejorar el rendimiento del monoplaza.

A continuación, los pontones y la cubierta del motor también fueron modificados como parte del trabajo realizado en la carrocería. El objetivo es tanto adaptar esta última a los cambios introducidos en el fondo plano como mejorar la conducción del flujo de aire hacia la parte trasera del coche. Cabe destacar que las salidas de refrigeración también fueron revisadas para ampliar las opciones disponibles y adaptar mejor la configuración a las necesidades de cada circuito.

En cuanto a la parte trasera, la suspensión incorpora una nueva posición de los brazos, además de cambios en su carenado. Los conductos de freno también fueron modificados, tanto en los deflectores como en las aletas guía. Todo ello busca mejorar el rendimiento respondiendo a los cambios realizados aguas arriba, especialmente en el fondo plano.

Por último, las tres últimas evoluciones aerodinámicas corresponden al alerón trasero. Se revisó tanto el plano principal como el beam wing y los endplates. El objetivo es aumentar la carga aerodinámica que genera, reducir la resistencia al avance y armonizar su funcionamiento con el resto de las modificaciones introducidas en el coche.

McLaren no se queda atrás

Photo de: Sona Maleterova / Getty Images

Después de Aston Martin, y tal como se esperaba, McLaren es el equipo que presenta la mayor cantidad de novedades, con cinco evoluciones diferentes. Los endplates del alerón trasero fueron revisados para mejorar la gestión del flujo de aire y el rendimiento aerodinámico. Además, el MCL40 contará con un nuevo fondo plano con el mismo objetivo.

También se realizaron cambios en el tren delantero, concretamente en la geometría de los elementos del buje y de los conductos de freno, aunque algunas de estas modificaciones son específicas para el circuito de Hungaroring. El conjunto de la suspensión trasera también fue revisado para mejorar la eficiencia aerodinámica. Se trata, en principio, de la primera parte de un paquete de actualizaciones que continuará después del parón de verano.

Entre los otros equipos de punta, Mercedes y Red Bull llegaron con tres evoluciones cada uno. En el caso de la marca alemana, el alerón trasero es específico para Hungaroring e incorpora un pequeño perfil adicional en la zona central, mientras que la cubierta del motor presenta una salida de refrigeración más amplia para mejorar la disipación del calor. La única evolución que no depende de las características del circuito o de las condiciones es una aleta añadida al alerón trasero.

Red Bull, por su parte, introduce tres evoluciones de carácter general: los soportes del alerón trasero fueron revisados para extraer un mayor rendimiento aerodinámico, el difusor fue modificado para aumentar localmente la carga aerodinámica y el flap del alerón trasero fue rediseñado para generar más apoyo. Además de estas modificaciones, se espera el regreso, al menos durante los entrenamientos, del alerón conocido como "Macarena", que había sido retirado en Spa por motivos de seguridad.

Ferrari presenta dos novedades que, en realidad, forman parte de una revisión integral del alerón trasero. El equipo estrenó un nuevo diseño para los flaps, los endplates y los soportes del alerón. Además, añadió una opción de configuración mediante perfiles en cascada que permite aumentar la carga aerodinámica a costa de una mayor resistencia al avance cuando sea necesario.

Entre el resto de los equipos, Racing Bulls continúa con su programa de desarrollo con tres evoluciones (aletas en el arco antivuelco, alerón trasero y salidas de refrigeración). Williams introduce dos (alerón trasero y fondo plano), mientras que Haas (alerón trasero), Audi (alerón trasero) y Cadillac (buje delantero) presentan una cada uno. Alpine, en cambio, no lleva ninguna novedad para este fin de semana mientras trabaja para presentar un nuevo paquete en Zandvoort.