VIDEO: El nuevo Aston Martin se rompe en el estreno en Hungría

Toda la expectativa del paddock de la Fórmula 1 este fin de semana está puesta en el "nuevo" Aston Martin AMR26 diseñado por Adrian Newey.

La escudería de Silverstone atraviesa un difícil 2026 tras encontrarse con problemas tanto en el coche como en la unidad de potencia Honda desde las pruebas de pretemporada.

Debido a la magnitud de esas dificultades, Newey decidió posponer cualquier mejora parcial en el monoplaza y apostar todo a un renovado diseño para estrenarlo en el Gran Premio de Hungría, aunque el comienzo no fue el esperado.

El coche de Lance Stroll presentó una inesperada falla en la suspensión que provocó un veloz trompo del piloto canadiense durante el desarrollo del primer entrenamiento libre del fin de semana en el circuito de Hungaroring.

Afortunadamente, Stroll evitó el contacto con las barreras y el coche no sufrió daños importantes, por lo que pudo ser llevado de regreso al garaje de Aston Martin una vez terminada la sesión para que el equipo analizara lo ocurrido.

Por su parte, Fernando Alonso fue 13° con un mejor tiempo de 1m21s550, que lo dejó a 2s475 de la referencia impuesta por Charles Leclerc, el más veloz de la práctica inicial al volante de su Ferrari.

VIDEO: Así fue el incidente de Lance Stroll con el nuevo Aston Martin en la FP1 del GP de Hungría