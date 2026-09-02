Lando Norris lanza un equipo de carreras y un programa de jóvenes pilotos

El vigente campeón del mundo de F1, Lando Norris, ha lanzado su propio equipo de carreras y programa de jóvenes pilotos, que competirá en la pirámide europea de monoplazas a partir de 2027.

El piloto de McLaren se unió al equipo británico de karting Fusion Motorsport para crear LN4 Fusion, que competirá en Fórmula 3 y 4 el próximo año. El equipo ha adquirido activos seleccionados de AIX Racing y también tiene la intención de entrar en el proceso de solicitud para adquirir una plaza en F2 para 2027.

El exjefe de Prema Rene Rosin se ha incorporado como consultor para convertirse en el director de equipo de LN4 Fusion para sus actividades de competición europeas con sede en Veneto, Italia, junto al exjefe técnico de Prema Guillaume Capietto, que se une como director de carreras.

Dan Richards se ha incorporado como CEO del equipo, mientras que el veterano jefe de Fusion Dan Hazlewood es el responsable del equipo en el Reino Unido, supervisando su participación en la F4 Británica y su programa de pruebas con sede en Cambridgeshire.

Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Además del equipo de carreras, Norris también ha creado el LN4 Legacy Programme, un programa de jóvenes pilotos financiado por el piloto de McLaren que apoya a jóvenes pilotos talentosos desde la base hasta la costosa pirámide de monoplazas de la FIA. El exdirector deportivo de Alpine Julian Rouse se hará cargo de lo que se ha descrito como un programa totalmente financiado.

"He tenido muchísima suerte de contar con personas increíbles a mi alrededor durante toda mi carrera, y sé que llegar a la Fórmula 1 requiere mucho más que solo talento", explicó Norris. "Necesitas a las personas adecuadas a tu alrededor, el apoyo adecuado y las oportunidades adecuadas en el momento adecuado. De eso tratan estos dos proyectos.

"LN4 Fusion trata de construir un equipo de carreras que pueda competir con los mejores en el automovilismo junior, con grandes personas y un gran entorno para que los pilotos se desarrollen. El LN4 Legacy Programme trata de ayudar a jóvenes pilotos talentosos a obtener oportunidades que de otro modo quizá no tendrían.

"Para mí, encajan de forma natural. Quiero ayudar a crear oportunidades para la próxima generación, tanto dentro como fuera de la pista, y ojalá marcar una diferencia real para los jóvenes pilotos que llegan a este deporte."

LN4 Fusion livery Photo by: Lando Norris

Norris, que conquistó su primer título mundial de F1 el año pasado, firmó recientemente una importante extensión de contrato con McLaren que mantiene al piloto de 26 años en el equipo con sede en Woking hasta al menos 2030.

"Ver a Lando Norris involucrado en este nuevo proyecto es una declaración increíble sobre lo crucial que es la pirámide de Fórmula 3 y Fórmula 2 para el futuro de la Fórmula 1", dijo el CEO y presidente de F1 Stefano Domenicali. "A través de la inversión y la experiencia de Lando, podemos construir un futuro, con nuevos pilotos, ingenieros, mecánicos y una tradición que será seguida por los amantes del automovilismo."

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