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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Lando Norris quiere correr las 24 Horas de Le Mans junto a Valentino Rossi

Lando Norris ha revelado su ambición de formar equipo con la leyenda de MotoGP Valentino Rossi para una futura participación en las 24 Horas de Le Mans

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, Valentino Rossi

Lando Norris ha compartido sus esperanzas de formar equipo con su héroe de la infancia y leyenda de MotoGP Valentino Rossi para una participación en las 24 Horas de Le Mans en el futuro.

El campeón de Fórmula 1 de 2025, famoso por ser un gran fan del nueve veces campeón mundial de motociclismo, se unió a Rossi en el Festival de la Velocidad de Goodwood el viernes a través de su patrocinador común, Monster Energy.

Apareciendo juntos en el famoso balcón de Goodwood House, el dúo abordó la posibilidad de unir fuerzas en el futuro.

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Cuando se les preguntó si les gustaría compartir un coche en la icónica clásica francesa de resistencia, Norris confirmó rápidamente: "Claro que sí, me encantaría." Rossi añadió, en broma: "Intenté preguntarle, pero ahora están muy ocupados, los pilotos de Fórmula 1."

Norris estuvo al volante más temprano ese día, llevando varias máquinas por la subida de Goodwood, incluido el McLaren MCL-HY, el nuevo Hypercar de la marca de Woking diseñado de cara a su regreso a la categoría principal del World Endurance Championship y a Le Mans en 2027.

Con McLaren desarrollando su programa de prototipos, Norris ve una vía real para participar en la codiciada carrera.

 

"Tenemos demasiadas carreras, pero con McLaren entrando ahora en Le Mans, quizá el año que viene… no, el año que viene no," añadió el piloto de 26 años. "Pero quizá dentro de un par de años, me encantaría. Sería un honor para mí, y sería muy divertido, seguro."

Rossi, ahora con 47 años y compitiendo en la categoría GT del WEC, añadió: "Intentaré esperar a Lando."

Esto llega en medio de un inicio difícil de la temporada 2026 de F1 para Norris. Tras ganar su primer título de campeón en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2025, el británico regresó en 2026 con un coche menos competitivo bajo el nuevo reglamento. Actualmente ocupa el quinto puesto en el campeonato de pilotos tras las nueve primeras rondas de la temporada, con 97 puntos.

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