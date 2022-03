Lando Norris: "McLaren debe prepararse para más dolor"

Cargar reproductor de audio

McLaren sufrió un amargo golpe en la carrera de Fórmula 1 en Bahrein y dejó el circuito de Sakhir sin puntos y con un rendimiento extremadamente pobre. Tras las pruebas, el equipo era uno de los favoritos para meterse en el grupo líder, pero este fin de semana hubo pocos indicios de ellos.

Entre dificultades, Daniel Ricciardo y Lando Norris terminaron 14º y 15º respectivamente. "Estoy seguro de que se ve tan mal como se sintió", dijo un desilusionado Norris después de cruzar la línea de meta. "Pero es justo donde estamos en este momento. Es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos un poco".

Las expectativas de McLaren eran realmente altas: tras el tercer y cuarto puesto en los dos años anteriores, querían atacar la cima en 2022 con la nueva normativa. Lograron ganar socios de alto calibre como Google y causar una buena impresión con los mejores tiempos en las pruebas de pretemporada.

Pero entonces llegó el fin de semana de Bahréin. "Por el momento no lo hemos hecho bien. Estamos muy, muy lejos. No sólo un poco, sino muy lejos", admitió el piloto británico.

Por supuesto, todo el mundo se pregunta ahora: ¿qué le pasa al McLaren MCL36 que tan bien se veía en las pruebas? "Simplemente nos falta mucha carga aerodinámica, y por eso el manejo es bastante malo", dice Norris. "Es un coche difícil de optimizar".

"Y si no tienes carga aerodinámica, los neumáticos tampoco funcionan bien y nada está en una buena ventana. Hay subviraje, sobreviraje y muchas otras cosas", explica.

Lando Norris, McLaren Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Norris no quiere culpar de ello a la falta de potencia del motor Mercedes, aunque la velocidad máxima del coche no haya sido muy buena: "No, no puedes quejarte de eso, porque Mercedes fue tercero y cuarto", dice. "No ayuda que nos falte algo ahí, claro, pero otros también han tenido problemas".

Norris simplemente espera que él y McLaren encuentren soluciones rápidamente, pero eso no significa que puedan ser competitivos la próxima semana en el Gran Premio de Arabia Saudí. "En los próximos meses tenemos que entender qué está pasando y cómo puede mejorar".

¿Significa eso que McLaren estará muy por detrás toda la temporada? "No", dice Norris. "Sigo pensando que algunas pistas nos beneficiarán más. Espero que este haya sido el punto más bajo ahora. No tiene por qué serlo, pero puede serlo", enfatiza el piloto de la casa de Woking.

"Todavía tenemos toda una temporada de desarrollo por delante. Y una vez que hemos averiguado el problema, se trata de solucionarlo y aportar mejoras al coche. Pero descubrirlo es la parte difícil", dice.

"Eso podría llegar después de un tercio de la temporada, después de la mitad, después de tres cuartos. No quiero creer que se necesite toda la temporada. Tengo confianza en el equipo. Lo han hecho los dos últimos años, han dado grandes pasos hacia adelante, así que tenemos que dar un paso atrás y volver a mirar todo y empezar de nuevo".

Pero por ahora, a Norris le espera un momento doloroso. "Todo el mundo tiene que saber que probablemente habrá algo de dolor", dice. "McLaren y yo esperábamos bastante más, pero eso no está en las cartas por el momento".

No hay razón para la tristeza

Pero también subraya que no hay razón para estar caídos: "Por supuesto que preferiría luchar por las victorias y los podios, pero sigo conduciendo un coche de Fórmula 1 en Bahréin. Está claro que hay cosas peores en el mundo en este momento, así que no me puedo quejar".

"Sé que mi trabajo consiste en hacerlo lo mejor posible. Por supuesto que duele saber que puedes hacer tu mejor actuación de la historia y aun así terminar sólo en el puesto 15 o 13 o 16 o lo que sea", dijo Norris.

"Pero la Fórmula 1 no es siempre éxito y podios. También se trata de hacer el mejor trabajo posible. Y ese es actualmente el único aspecto en el que podemos centrarnos los ingenieros y yo".