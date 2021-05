Una nueva norma introducida para el fin de semana de Montecarlo significó que la FIA aplicaría plenamente los límites de pista para la chicana posterior al túnel.

A los pilotos se les mostraría una bandera de advertencia en blanco y negro después de cortar la curva dos veces, mientras que una tercera infracción probablemente resultaría en una penalización de tiempo.

Norris cometió esa infracción dos veces al principio de la carrera, y eso le dejó al borde de una penalización para el resto de la competencia.

"Me salté la primera parte del vértice, la primera parte de la derecha y aún me fui a la izquierda de la segunda y perdí tiempo en ambas", dijo.

"Las dos veces bloqueé allí, pero creo que hacia la séptima vuelta había utilizado las dos oportunidades para salirme de la pista, lo que estoy seguro de que puso muy nervioso a mi ingeniero Will".

"Estoy seguro de que también puso muy nerviosos a otras personas. Así que no fue un comienzo de carrera ideal, sobre todo porque sabía que quedaban muchas vueltas por delante y en el último stint, cuando puedes ir a más, si cometía un error más y me salía tendría una penalización de cinco segundos y (Sergio) Pérez estaría por delante de mí".

Además del problema de los límites de la pista, Norris dijo que las etapas finales de la carrera se hicieron mucho más difíciles porque su McLaren no se sentía tan bien con el neumático duro.

"Era un coche muy difícil de conducir", dijo. "Era mucho más fácil bloquear y mover la parte delantera, peor en los baches y demás. No tenía mucha confianza y, en cuanto me enteré de la estrategia de neumáticos de Sergio, de lo tarde que iba (a parar), me preocupé bastante".

"Pero me mantuve en la pista, que es lo más importante, no golpeé ningún muro, y mientras estés bien en la salida de la última curva y en la curva 8, y cubras bien esos dos lugares, él no va a pasar. Así que no fue tan malo".

La presión de Pérez, unida a la situación de los límites de la pista, hizo que Norris pidiera a su equipo que dejara de darle mensajes por radio.

"Al final le dije a Will que estuviera tranquilo, porque a veces sólo quieres centrarte en lo que tienes que hacer, simplemente conducir por las calles de Mónaco", dijo.

"Sólo quieres estar en tu zona, en esa forma de sólo conducir por ahí, esquivando las barreras, sólo sintiéndote confiado y sin tener que pensar en otras cosas".

"Así que, cuando me dice que hay un tipo 20 segundos por delante, no es algo que me preocupe demasiado y sólo quería concentrarme en conducir. Tan simple como eso".