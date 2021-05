Norris: "Defenderme de Pérez fue estresante"

El sábado Norris se había clasificado quinto, lo cual se convirtió en el cuarto lugar de la parrilla cuando el autor de la pole position, Charles Leclerc, no pudo tomar parte de la carrera por problemas en su Ferrari.

Norris persiguió a la Ferrari restante de Carlos Sainz en el primer stint, pero luego comenzó a alejarse en el segundo stint con los neumáticos duros.

Debido a que Valtteri Bottas se retiró tras un problema en su parada de boxes, la cuarta posición de Norris se convirtió en la tercera, y el joven británico defendió su segundo podio del año ante los ataques de "Checo" Pérez en las últimas vueltas.

Como es habitual en Mónaco, los adelantamientos resultaron imposibles, pero hasta la bandera a cuadros Norris aún tuvo que aguantar mucha presión del mexicano, que llevaba neumáticos más frescos.

"Es una sensación genial", dijo Norris. "No sabes lo genial que es hasta que estás ahí, es increíble.

"Es una carrera jodidamente larga, especialmente con Pérez las últimas vueltas".

"Sé que puedes defenderte con relativa facilidad en Mónaco, pero sigue habiendo esa presión y verlo en mis espejos cada vez que pasaba por la curva fue un poco estresante".

"Estábamos ahí, ya sabes, estaba manteniendo el ritmo en el primer stint. En el segundo stint nos ha costado un poco más con el neumático más duro, pero hemos tenido buen ritmo todo el fin de semana y hoy ha dado sus frutos".

Norris dijo que confiaba en mantener a raya al Red Bull más rápido de Pérez si conseguía una buena salida de las curvas que conducen a las cortas rectas de Mónaco, pero dijo que la gestión de sus neumáticos y del combustible hacía "la vida mucho más complicada" al volante.

"Creo que los Red Bull son un poco más rápidos que nosotros, eran descaradamente más rápidos", añadió Norris.

Pero, como he dicho, es una pista en la que puedes defenderte con relativa facilidad, siempre y cuando los tengas cubiertos en la curva 1 y en la 10, entonces estás en buena forma, así que mientras no cometa ningún error allí, sabía que tendría una buena oportunidad".

"Fue más bien la gestión de un par de cosas como el combustible, los neumáticos, cosas así que me complicaron la vida más de lo ideal, pero es lo que hay. Así son las carreras a veces, pero ha dado sus frutos, así que no me quejo".

Norris, que es uno de los más destacados de la temporada 2021 de F1 con dos podios, se fue de Mónaco tercero en el campeonato tras superar al desafortunado Bottas.

Pero el joven de 21 años restó importancia a su posición en el campeonato y prefirió centrarse en el hecho de que los esfuerzos del equipo de Woking por alcanzar a los equipos top de la F1 están empezando a dar sus frutos.

"No pienso en el campeonato, eso es como un extra por ahora", explicó. "Momentos como el de hoy, el de Imola, lo más importante es ver al equipo, lo contentos que están, su duro trabajo dando sus frutos".

"Es nuestro último año para dar el siguiente paso y estar al mismo nivel que Red Bull, Mercedes y Ferrari, y días como hoy lo demuestran".

"Pero también es muy motivador para el equipo asegurarse de que, como ayer, estando a dos décimas de la pole, si hacemos el coche un poco mejor podemos ser aún más fuertes".

"Así que es increíble. Muchas gracias a ellos e intentaremos seguir así".