Fórmula 1 Las Vegas GP

Norris: "Miraba más la batería que la pista" durante el GP de Las Vegas

El resultado deja a Norris quinto en el campeonato, empatado a puntos con George Russell

Lydia Mee

Publicado: 23 nov 2026, 18:33

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Pantling / Getty Images

El piloto de McLaren en la Fórmula 1, Lando Norris, aseguró que pasó más tiempo mirando el nivel de su batería que el camino por delante durante el Gran Premio de Las Vegas, tras remontar desde fuera de la zona de puntos hasta el segundo lugar.

El campeón de 2025 arrancó tercero, pero para la vuelta 12 rodaba en la undécima posición, con el MCL40 perdiendo terreno en las largas rectas del circuito callejero de Las Vegas.

Norris ya había calificado el auto como "horrible en la recta" después de la clasificación, y las primeras vueltas demostraron por qué.

"Fue simplemente que, muy al principio de la carrera, solo estaba tratando de descifrar la batería. Siempre parecía estar en el lado equivocado. Cada vez que me adelantaban, no tenía batería, alguien más tenía más batería detrás y simplemente seguía perdiendo posiciones", explicó durante la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Toda la carrera consistió en calcular la batería todo el tiempo. Estoy mirando la batería más de lo que miro hacia dónde voy alrededor de esta pista. Así que es lo más importante".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

El coche de seguridad, desplegado cuando Sergio Pérez y Rafael Câmara chocaron, ayudó a Norris a volver a meterse en la pelea.

"El ritmo fue tan bueno en el primer stint como lo fue en el segundo. Simplemente éramos muy vulnerables en la recta. Gran parte se redujo a tratar de averiguar dónde usar la batería y dónde no.

"Debo estar presionando como nueve botones por vuelta, tratando de acertar en las cosas correctas y hacer que la batería funcione como debería para darnos una pequeña oportunidad. Como éramos tan lentos en las rectas en comparación con los demás, simplemente tuvimos que hacer muchísimo para intentar darnos algo de esperanza".

A falta de dos fechas para el cierre de la temporada, en Qatar y Abu Dabi, Norris ocupa actualmente el quinto lugar en el campeonato de pilotos con 264 puntos, empatado en unidades con George Russell, de Mercedes, quien cayó al cuarto puesto tras el Gran Premio de Las Vegas.

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