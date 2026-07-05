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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Lando Norris llega al GP de Gran Bretaña en un impresionante Jaguar clásico

Lando Norris llamó la atención en Silverstone al llegar en un clásico Jaguar E-type.

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris llamó la atención de los aficionados al llegar antes de los entrenamientos del viernes y la clasificación sprint del fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en un clásico Jaguar E-type 4.2.

El deportivo británico de la década de 1960 es una incorporación apropiada a la impresionante colección personal de coches de Norris. Impulsado por un motor de seis cilindros en línea de 4,2 litros, el clásico E-type puede producir hasta 265 caballos de potencia, acelerar de 0 a 60 mph en 7,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 150 mph.

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Las imágenes del británico llegando a su circuito de casa se difundieron rápidamente en internet. Un video compartido en la página oficial de F1 en TikTok había sido visto más de 210.000 veces y había recibido más de 23.000 me gusta en el momento de escribir este artículo.

Otros coches que se entiende que han formado parte de la colección de Norris incluyen un McLaren 765LT Spider a medida, un McLaren P1, un McLaren Senna, un Ferrari F40, un Lamborghini Miura P400, un Porsche Carrera GT, un Shelby Cobra 427, un Lamborghini Urus Performante, un Liberty Walk Nissan Skyline GT-R R32, un Fiat 500 Jolly Evocation y un Land Rover Defender 90 personalizado sin techo.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La atención se trasladó rápidamente a la acción en pista. Tras clasificarse sexto para la carrera sprint en Silverstone, Norris aseguró el tercer puesto en la carrera de 17 vueltas, terminando por detrás del ganador Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.

Más tarde, el campeón reinante de la F1 fue sexto en la clasificación para el gran premio del domingo.

Ha sido un comienzo de temporada irregular para Norris, que actualmente ocupa el cuarto puesto en el campeonato de pilotos con 85 puntos, dos puntos por delante del Charles Leclerc de Ferrari en quinto lugar y 47 puntos por detrás de Hamilton en tercero.

Norris ha celebrado en el podio dos veces en lo que va de temporada. Terminó el Gran Premio de Miami en segundo lugar y formó parte de un podio íntegramente británico en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya cuando Hamilton logró su primera victoria con Ferrari y el George Russell de Mercedes terminó segundo.

Fotos del GP de Gran Bretaña - sábado

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Lando Norris, McLaren

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Los aficionados muestran su apoyo a McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Un joven aficionado muestra su apoyo a la Scuderia Ferrari

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Carlos Sainz Sr., Williams, Zak Brown, McLaren

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Frederic Vasseur, Ferrari

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Laura Mueller, ingeniera de carrera de Haas F1

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George Russell, Mercedes

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Pierre Gasly, Alpine

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi de Fórmula 1

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Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Aficionados en la tribuna Landostand

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Franco Colapinto, Alpine; Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

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Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Kika Cerqueira Gomes

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Alexander Albon, Williams

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Charles Leclerc, Ferrari; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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