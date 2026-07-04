Un error de McLaren con el combustible casi le cuesta caro a Norris en la sprint de Silverstone

Andrea Stella, director del equipo McLaren de Fórmula 1, ha explicado la causa de las preocupaciones de Lando Norris por el ahorro de combustible en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña.

Norris hizo una buena salida desde la sexta posición y salió victorioso de una batalla de a tres por el tercer puesto con George Russell y Max Verstappen, muy por detrás de la pareja líder formada por Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.

Pero tras haber abierto una cómoda brecha con Russell, el vigente campeón del mundo volvió a verse presionado por el piloto de Mercedes en las fases finales, ya que se le pidió que ahorrara combustible.

Norris logró por poco conservar el tercer puesto, pero no quedó demasiado satisfecho con el final innecesariamente estresante de la carrera de 17 vueltas. Por la radio del equipo, un Norris agitado instó a su escudería a "hacerlo bien de una vez".

"Tuvimos que comprometer un poco el ritmo porque estábamos gestionando el combustible y Lando nos dio un buen recordatorio", dijo Stella a Sky Sports F1.

"Tenemos que hacerlo mejor porque es la segunda vez consecutiva que le pedimos al piloto que gestione el combustible. Esto no es suficientemente bueno. Tenemos que hacerlo mejor como equipo. Pero Lando compensó eso de una manera brillante".

En lugar de que McLaren asumiera deliberadamente demasiados riesgos al cargar poco combustible en el coche, Stella explicó que la escudería de Woking se equivocó en sus cálculos de consumo de combustible, que este año son más difíciles de acertar debido a las variables añadidas de gestión de energía.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"No se trata [de cargar poco combustible]", insistió. "Se trata más de la predicción del consumo de combustible. Así que tenías que adaptarte a cuál es realmente el consumo, dependiendo de las diversas condiciones o de la carrera.

"Esta es una Fórmula 1 muy interesante con estas unidades de potencia. Tienes un efecto yo-yo, que obviamente desplaza los datos de lo que crees que es la referencia. Así que es interesante en todos los sentidos, pero definitivamente es una situación que te gustaría evitar porque te quita unas décimas de la diferencia".

En cualquier caso, asegurar el tercer puesto en la sprint fue una sorpresa positiva después de que Norris y su compañero de equipo Oscar Piastri clasificaran sexto y séptimo respectivamente en un fin de semana en el que se esperaba que McLaren sufriera con su MCL40, que es menos eficiente aerodinámicamente que el Mercedes y el Ferrari.

La gran diferencia con Antonelli y Hamilton subrayó aún más cuánto trabajo tiene McLaren para luchar en la parte más delantera de la parrilla. "Si miramos a Hamilton y Antonelli, siguen siendo bastante más rápidos que nosotros. Así que sabemos que tenemos trabajo por hacer", dijo Stella.

"Pero teniendo en cuenta que empezamos este fin de semana un poco a la defensiva en los entrenamientos, encontramos algo de rendimiento en la clasificación sprint y parece que hemos encontrado algo más de rendimiento en la sprint.

"Ahora tenemos que seguir mejorando el coche. Tenemos un par de ideas para ajustar un par de cosas en el coche de cara al resto del fin de semana. Así que esperamos poder añadir una décima o algo así".