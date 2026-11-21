Fórmula 1 Las Vegas GP
La parrilla de salida para el GP de Las Vegas de F1 2026 con las penalizaciones
Esta es la parrilla de salida para la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con todos los pilotos penalizados este in de semana.
Federico Faturos
Editado: 21 nov 2026, 5:10
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Manuel Eletto
La parrilla de salida para el GP de Las Vegas de F1 2026
1
Max Verstappen
(Red Bull)
2
George Russell
(Mercedes)
3
Lando Norris
(McLaren)
4
Isack Hadjar
(Red Bull)
5
Kimi Antonelli (P)
(Mercedes)
6
Arvid Lindblad
(Racing Bulls)
7
Liam Lawson
(Racing Bulls)
8
Pierre Gasly
(Alpine)
9
Franco Colapinto
(Alpine)
10
Charles Leclerc
(Ferrari)
11
Lewis Hamilton
(Ferrari)
12
Nico Hülkenberg
(Audi)
13
Gabriel Bortoleto
(Audi)
14
Alexander Albon
(Williams)
15
Rafa Camara
(Haas)
16
Sergio Pérez
(Cadillac)
17
Oscar Piastri (P)
(McLaren)
18
Fernando Alonso
(Aston Martin)
19
Valtteri Bottas
(Cadillac)
20
Carlos Sainz (P)
(Williams)
21
Lance Stroll (P)
(Aston Martin)
22
Oliver Bearman (P)
(Haas)
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la novena posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un tiempo de 1m35s314 para ocupar el 10° lugar, pero ganó una posición por la sanción a Oscar Piastri.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026?
Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto de Cadillac marcó un mejor tiempo personal de 1m37s383 que lo dejó 18° en la Q1, pero arrancará por penalizaciones de otros pilotos.
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