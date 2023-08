Lawson tendrá que aprender todo otra vez si la carrera es en seco

El neozelandés fue reclutado por el equipo con sede en Faenza después de que Daniel Ricciardo se lesionara en un accidente en Zandvoort el viernes.

La empapada sesión FP3 fue su primera salida a pista en un Fórmula 1 de 2023 y su primera experiencia con los neumáticos intermedios, y después de un comienzo sólido, sobrevivió a un trompo que le hizo golpear el morro del coche contra la barrera.

Luego terminó al final del orden en la 20º posición en una Q1 de la clasificación disputada en mojado, y por lo tanto no avanzó a las últimas etapas en seco de la sesión. Si se mantiene seco el domingo, la carrera lo verá dar sus primeras vueltas con neumáticos lisos en el AlphaTauri 2023.

"Obviamente, mañana, si está seco, tengo que aprender todo de nuevo, porque no he conducido en seco", dijo. "Así que va a ser una carrera muy dura. Estoy emocionado. Al mismo tiempo, sé que va a ser un reto, y sé que tenemos mucho que superar. Así que creo que sólo queremos una carrera limpia".

"La primera mitad va a ser extremadamente dura, sobre todo si está seco. Voy a estar aprendiendo todo para esa primera parte. Ni siquiera he hecho ningún stint largo ni nada por el estilo. Así que no sé cómo se comporta el neumático. Va a ser una gran curva de aprendizaje".

"Para el final de la carrera, espero estar en una posición mucho más cómoda con el coche. Ese sería sin duda el objetivo".

Liam Lawson, AlphaTauri AT04, hace un trompo mientras se familiariza con su nuevo coche. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Lawson admitió que las cosas se movieron a un ritmo rápido después de que Ricciardo se lesionara la mano en la sesión FP2 del viernes. "Todo fue muy rápido", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre cómo se había desarrollado el fin de semana. "Estaba en el garaje de Red Bull viendo la sesión".

"Y, obviamente, el accidente, fue sólo un accidente extraño en el que no fue un gran choque ni nada por el estilo, sólo la forma en que el volante dio la vuelta. Y nunca es algo que quieras ver. Así que en primer lugar, lo siento por Daniel".

"Pero tuve la noticia de que se había hecho daño en la mano, así que fuimos a la reunión de pilotos como una especie de precaución. Y entonces, a mitad de la reunión de pilotos, recibí un mensaje. ¡Estaba muy concentrado en la segunda mitad de la reunión de pilotos! Sí, había mucho que asimilar, y me di cuenta de que iba a tener mucho que aprender en las próximas 24 horas".

Lawson ya conocía Zandvoort de la carrera de F2 del año pasado, pero sus compromisos en Japón le impidieron participar la semana pasada en los preparativos de Red Bull y AlphaTauri para Zandvoort en el simulador de Milton Keynes, una tarea que realiza para otras pistas.

"Estuve corriendo el fin de semana pasado en Japón. Así que volé directamente hasta aquí. Definitivamente me hubiera encantado hacer más preparación para esto, especialmente el primer par de sesiones de entrenamientos, pero obviamente una oportunidad como esta es algo que, para mí, he esperado toda mi vida. Así que la tomo con las dos manos y la aprovecho al máximo".

Lawson reconoció que adaptarse al compuesto intermedio de la F1 fue el aspecto más difícil de su primer día en el coche: "Estas condiciones, sacar el máximo provecho del neumático intermedio... No he pilotado el intermedio antes, así que esa ha sido probablemente la parte más desafiante de hoy".

"Para ser honesto, con el primer juego de neumáticos (en la Q1), me sentía bastante cómodo. Esta mañana ha sido muy dura".

"Pero sí, como he dicho, creo que en la primera tanda no estábamos muy lejos. Y seguíamos mejorando. Y luego, justo en la segunda tanda, ha vuelto a llover, y esperaba que fuera un poco más lento, pero obviamente no ha sido así. Así que me estoy acostumbrando a este neumático intermedio y a estas condiciones".

Cuando se le preguntó si esperaba estar en el coche para el GP de Italia de la semana que viene, dijo: "No tengo ni idea en este momento. No hay nada confirmado. Ahora mismo, voy a pilotar mañana. Y eso es todo lo que sé".

Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Alex Albon, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 1 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 2 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, lidera a Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, y el resto del pelotón en la salida. 3 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lidera Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, y el resto de la parrilla en la primera vuelta. 4 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, por delante de Nico Hulkenberg, Haas VF-23, y Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43. 5 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lidera Lando Norris, McLaren MCL60, y George Russell, Mercedes F1 W14 6 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, lidera Alex Albon, Williams FW45 7 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, adelanta a Oscar Piastri, McLaren MCL60 8 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 9 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, lidera Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, y Esteban Ocon, Alpine A523. 10 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, lidera Logan Sargeant, Williams FW45 11 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, por delante de Lance Stroll, Aston Martin AMR23, y Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43. 12 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, adelanta a Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 13 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, lidera Logan Sargeant, Williams FW45, y Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 14 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lidera Charles Leclerc, Ferrari SF-23, y Fernando Alonso, Aston Martin AMR23. 15 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lidera Charles Leclerc, Ferrari SF-23, y Fernando Alonso, Aston Martin AMR23. 16 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, lidera George Russell, Mercedes F1 W14, y Pierre Gasly, Alpine A523 17 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, lidera Carlos Sainz, Ferrari SF-23, y Oscar Piastri, McLaren MCL60 18 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, lidera Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, y Nico Hulkenberg, Haas VF-23 19 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 20 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523 21 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 22 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 23 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 24 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 25 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 26 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 27 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 28 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, adelanta a Lando Norris, McLaren MCL60 29 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lidera Lando Norris, McLaren MCL60, y George Russell, Mercedes F1 W14. 30 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lidera Lando Norris, McLaren MCL60, y George Russell, Mercedes F1 W14. 31 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 32 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 33 / 52 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 34 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 35 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 36 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 37 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Liam Lawson, AlfaTauri AT04 38 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 39 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 40 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 41 / 52 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, el resto de la parrilla en la salida. 42 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Logan Sargeant, Williams FW45 43 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 44 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 45 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, lucha con Logan Sargeant, Williams FW45, por delante de Nico Hulkenberg, Haas VF-23 46 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Alex Albon, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 47 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 48 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 49 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45 50 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 51 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri 52 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!