Leclerc y su choque: Mi error, pero la SF-23 es difícil e impredecible

Si al final de la calificación del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 sonara en los oídos de Charles Leclerc la frase "todavía no he encontrado lo que busco", seguramente no sería de la famosa canción de U2(I still haven't found what I'm looking for), sino una constatación más de lo que le falta a Ferrari para poder luchar al menos por ser la segunda fuerza del Mundial en todos los circuitos del calendario de 2023.

En la sesión clasificatoria que se ha celebrado esta tarde en el circuito de Zandvoort, el piloto de Ferrari ha terminado en novena posición, fruto de un error que le ha llevado a estrellarse en la curva 9 y ha puesto fin anticipadamente a sus esperanzas de obtener un buen resultado de cara a la carrera de mañana.

Leclerc, tras superar la anterior curva a derechas, encontró el vértice pero acabó subvirando debido a las dificultades que han asolado al SF-23 desde la primera sesión de entrenamientos libres de ayer. En ese momento, el monegasco intentó corregir su trayectoria tras perder ligeramente la trasera (una transición de subviraje a sobreviraje preocupante), pero perdió el vértice y acabó saliéndose de la pista, contra las barreras del exterior de la curva 9.

Al final de la calificación, Leclerc se culpó a sí mismo del incidente, pero también explicó por qué se vio obligado a hacer esa corrección en la Q3, que luego le llevó a estrellarse.

"Tuve tiempo de mirar el on-board del accidente. No hice nada fuera de lo normal como en Miami, por ejemplo. El SF-23 es realmente difícil de conducir este fin de semana. Pasamos de tener mucho subviraje a mucho sobreviraje, en estas condiciones aún más", dijo Charles a los micrófonos de Sky Sport F1.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Tenemos que intentar mejorar lo más rápido posible y ya está. Por ahora es muy difícil entender, incluso anticipar, el comportamiento del coche en las curvas. En las curvas 9 y 10 nos costó desde las primeras vueltas de ayer, nos dijimos que eran dos puntos en los que teníamos que concentrarnos para intentar mejorar, pero hasta ahora no hemos encontrado lo que necesitamos."

"Hoy no hay excusas, conduzco el coche y he cometido un error, pero tengo que decir que este fin de semana conducir el coche es realmente difícil".

Ferrari afronta este fin de semana con unos niveles de carga diferentes a los de sus rivales. La motivación está relacionada con la falta de componentes que puedan dar al SF-23 el equilibrio de carga adecuado, por lo que se ha elegido el paquete más adecuado de entre los disponibles para el equipo de Maranello. Sin embargo, está claro que esto no puede considerarse suficiente para lograr resultados significativos.

"Sé que es sorprendente la cantidad de carga que hemos elegido para esta pista, pero conocemos los paquetes que tenemos y estamos seguros de que es la elección correcta. Por desgracia, es la mejor elección de las que tenemos ahora. Ahora tenemos que mirar hacia adelante y hacer un paquete que se adapte mejor a este tipo de pista, que no tenemos en este momento. Pero así son las cosas.

Elocuente la última línea lanzada, relacionada con las expectativas para la carrera de mañana. En Zandvoort es difícil adelantar y, dada la falta de competitividad del SF-23, Leclerc no tiene muchas esperanzas de una remontada concreta: "La carrera será cuesta arriba. Una pista en la que es difícil adelantar. Vamos a ver".

