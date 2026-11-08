Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Lawson lamenta su error en la clasificación de Brasil pese a salir tercero en la parrilla

El piloto de Racing Bulls se clasificó quinto en Sao Paulo y saldrá tercero gracias a las sanciones de otros pilotos, aunque aun así no estaba satisfecho con el resultado

Oleg Karpov

Publicado: 8 nov 2026, 0:51

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Liam Lawson considera que tenía ritmo suficiente para conseguir un puesto en la primera fila de la parrilla en São Paulo, pero lamenta su propio "error" en la clasificación, que significó que tendrá que salir desde la P3.

El neozelandés brilló en la clasificación en mojado, avanzando una vez más a la Q3, y luego luchando por las posiciones delanteras con pilotos de los equipos punteros. En el segmento final de la sesión, fue uno de los primeros en salir a pista, solo por detrás de Fernando Alonso, y estuvo entre los más rápidos al principio.

Con más lluvia llegando hacia el final de la sesión, era importante que los pilotos completaran vueltas pronto, y el primer intento de Lawson acabó colocándolo P3 en la parrilla. Sin embargo, cree que podría haber estado más arriba y potencialmente por delante de Kimi Antonelli, que se clasificó tercero, si tan solo hubiera dejado una mayor distancia con Alonso en su vuelta de salida.

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"Creo que como piloto quieres maximizarlo y siento que hoy no lo hicimos del todo", dijo a Sky Sports después de la sesión. "Estamos en una posición realmente buena de entrada. Obviamente tenemos suerte con el pit lane, porque estamos más abajo que los equipos punteros. Así que salí ahí y luego me acerqué demasiado a Fernando en la primera vuelta y tuve que abortar la segunda.

"Y entonces no pude realmente sacarle el máximo partido".

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lawson fue 0.226s más lento que Antonelli en la clasificación, y batir al flamante campeón del mundo habría sido suficiente para que el neozelandés consiguiera una salida en primera fila, ya que George Russell, que marcó el segundo mejor tiempo en la clasificación, había recibido una penalización de motor a principios del fin de semana.

Cuando se le preguntó si creía que clasificarse en la primera fila era posible, Lawson respondió: "Quiero decir, como piloto, voy a decir que sí, pero obviamente nunca se sabe. Y obviamente la lluvia estaba cayendo. Así que para cuando llegué al final de la vuelta... Nunca se sabe.

"No sé cuándo lo hizo todo el mundo. Pero, sí, considerando que tuvimos una vuelta, creo que hicimos un buen trabajo".

Aun así, tras marcar el quinto mejor tiempo, avanzará dos posiciones en la parrilla gracias a las penalizaciones de Russell y Charles Leclerc.

"Sigue siendo un buen lugar desde el que empezar", dijo a los medios. "Obviamente, siempre acepto las posiciones gratis, pero como piloto también siempre quieres maximizar.

"Creo que de cualquier manera va a ser una carrera difícil aquí. Creo que es poco probable que esté completamente seco. Pero creo que tenemos un coche rápido en todas las condiciones".

El neozelandés, que sigue impresionando este año, todavía no tiene contrato con el equipo para la próxima temporada.

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