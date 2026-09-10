Leclerc admite que fue "demasiado lejos" frente a Hamilton en Monza

El Gran Premio de Italia de F1 de 2026 estuvo marcado por el duelo y el ligero contacto entre los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en la primera chicane tras la salida de la carrera. Esta situación provocó que el británico se saliera de la pista y perdiera numerosas posiciones.

Este jueves, en el paddock de Madrid —pocos días después de uno de los momentos más destacados del GP—, Leclerc (que hasta ahora se había abstenido de opinar sobre el incidente en sí) hizo autocrítica. Tras conversar con el equipo y con Hamilton, reconoció que había ido "demasiado lejos" al defender su posición en la segunda curva.

"En cuanto a las normas de enfrentamiento, creo que está bastante claro que nunca queremos ver a un coche del mismo equipo terminar en la hierba", declaró inicialmente ante los medios, incluido Motorsport.com. "Así que sí, tras revisar la situación, hablamos con Lewis Hamilton".

"Soy consciente de que fui demasiado lejos en la segunda curva", reconoció, "y se lo dije a Hamilton; creo que está muy claro lo que debemos hacer o evitar en el futuro. Pero no daré más detalles sobre lo que hablamos".

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Sin embargo, el piloto monegasco asegura que, a pesar de las declaraciones posteriores al Gran Premio, no existen tensiones entre él y el siete veces campeón: "Lo único que puedo decir es que esto no ha afectado en absoluto a la buena relación que mantenemos y que no tendrá ninguna repercusión en el futuro. Y eso es realmente lo que más me importa".

"Además, por supuesto, sé que corremos para Ferrari, y si hay una carrera en la que no quieres que esto ocurra, es en Monza; cuando suceden cosas así en nuestra carrera de casa, se arma un gran revuelo fuera".

"Sin embargo, al observar la carrera desde fuera, también hubo roces entre otros compañeros de equipo, y de lo único que se acaba hablando es de Lewis y de mí, lo cual no me parece del todo justo".

"Pero eso no significa que hayamos hecho todo a la perfección. No fue mi caso en la segunda curva y, al respecto, fui muy claro con Hamilton inmediatamente después de ver las imágenes".

Al preguntarle por la primera fase de la pugna —es decir, la maniobra por el interior que Hamilton realizó en la curva 1—, Leclerc evita posicionarse: "No quiero hablar de ello porque tengo la sensación de que, aunque sé que no es así y que no es vuestra intención, al escribirlo todo parece indicar que simplemente nos estamos echando la culpa el uno al otro, cuando no es el caso". "Creo que lo más importante es que hemos aclarado la situación. Hemos hablado: yo le expresé cómo me sentía, Lewis me dijo lo que él sentía y creo que, con perspectiva —una vez que lo comentamos sin las emociones de la carrera—, estamos totalmente de acuerdo en nuestros respectivos puntos de vista."

"Son cosas que suceden, y estoy seguro de que no será la última vez, porque es el tipo de situaciones que ocurren en las carreras, sobre todo cuando salimos tan a menudo tan cerca el uno del otro."

"Pero, desde luego, no es una situación en la que queramos volver a encontrarnos. Y eso está muy claro, tanto para Hamilton como para mí."

"No es aceptable ver a Lewis en la grava"

Lewis Hamilton dans le gravier. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cuando Motorsport.com le pregunta si, en su opinión, el incidente en sí adquirió tales proporciones por tratarse de Ferrari, Leclerc intenta una vez más no exponerse demasiado: "De nuevo, debo tener cuidado con lo que digo, porque obviamente no se trata de restar importancia a cómo sucedieron las cosas y, como ya he dicho, no es aceptable ver a Lewis acabar en la grava".

"Pero es cierto que, en la práctica, las repercusiones son mucho mayores en nuestro caso que para los otros dos equipos que vivieron situaciones similares. No seguí toda la carrera, pero los otros dos equipos que vi luchando en cabeza no generaron tanto revuelo a su alrededor".

"Así pues, es evidente que la magnitud que cobra el asunto cuando pilotas para Ferrari es mucho mayor, sobre todo cuando estamos en Monza. Pero esto no pretende restar importancia a lo ocurrido y, sí, no es algo que deba volver a suceder".

Leclerc se refiere aquí a las batallas entre los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell y entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, ninguna de las cuales tuvo consecuencias tan graves como la protagonizada por los Ferrari.