Leclerc evitará una sanción de motor en el GP de España de F1 pese al accidente de Monza
El piloto de Ferrari sufrió un fuerte accidente en el GP de Italia del fin de semana pasado, pero el motor no sufrió daños graves
Charles Leclerc logró evitar daños en el motor en su accidente a alta velocidad en Monza, por lo que no recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de España de Fórmula 1 de este fin de semana.
El piloto de Ferrari se retiró en la segunda vuelta del Gran Premio de Italia el domingo tras perder el control de su coche en la Parabólica a más de 230 km/h.
Ocurrió como resultado de un rebote sobre un desagüe que hizo que Leclerc, que se defendía del McLaren de Oscar Pisatri, se saliera y acabara contra la barrera de neumáticos.
Pero el SF-26 resistió el impacto, con una desaceleración que superó los 50G, y solo se reemplazará la carcasa de la transmisión, no una unidad de potencia completamente nueva, para Madrid este fin de semana.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de España supone otra oportunidad para que Ferrari pruebe su mejora del motor ADUO, que estrenó en Monza, aunque el equipo confirmó que no es un ‘punto de inflexión’.
Monza en general fue decepcionante para la escudería italiana, que solo sumó ocho puntos gracias al sexto puesto de Lewis Hamilton, mientras que ambos pilotos casi chocaron en la primera vuelta.
Eso deja a Ferrari a 122 puntos del líder del campeonato, Mercedes, que volvió a ganar en Monza por medio de Kimi Antonelli, lo que significa que se convirtió en el primer italiano en ganar su carrera de casa desde Ludovico Scarfiotti en 1966.
Comparte o guarda esta historia
Los jefes de Ferrari deben intervenir tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza, avisa Montoya
El misterio detrás del incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza
Hamilton reclama cambios en Ferrari tras el incidente con Leclerc en Monza: "Aquí no hay reglas"
La actualización de motor de Ferrari tampoco es un “punto de inflexión” para Haas
Incluso con la actualización ADUO 2, a Ferrari le “falta potencia pura”
Ferrari admite que el incidente entre Hamilton y Leclerc “no fue bueno para el equipo” en Monza
Últimas noticias
Qué esperar de la carrera más nueva de la F1 con el debut de Madring en el GP de España
Leclerc evitará una sanción de motor en el GP de España de F1 pese al accidente de Monza
Red Bull firma al hijo de Kimi Raikkonen como piloto junior
VR46 confirma a Bulega para 2027 en MotoGP
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados