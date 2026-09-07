Los jefes de Ferrari deben intervenir tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza, avisa Montoya
Juan Pablo Montoya cree que la alta dirección de Ferrari debe intervenir después de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc se cruzarán durante un difícil Gran Premio de Italia.
El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que la alta dirección de Ferrari debe intervenir y establecer límites claros entre sus pilotos tras un difícil Gran Premio de Italia que implicó un incidente entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la primera vuelta.
La escudería de Maranello vivió una miserable carrera en casa en Monza, en la ronda 13 del campeonato de 2026, viendo cómo Mercedes lograba un 1-2 liderado por la impresionante remontada de Kimi Antonelli desde el 19º puesto en la parrilla.
La tarde de Ferrari se desmoronó casi de inmediato cuando Hamilton se lanzó por el interior de Leclerc en la curva 1 y luego intentó por el exterior de la curva 2. Mientras Leclerc mantuvo su trazada, el siete veces campeón se fue a la grava y cayó hasta el 10º puesto.
La situación escaló en la segunda vuelta cuando Leclerc, que venía defendiéndose de Oscar Piastri, de McLaren, se abrió demasiado y pisó el bordillo al salir de Parabolica. Perdió el control y chocó contra las barreras. Hamilton terminó sexto.
Hablando en F1 TV después de la carrera, Hamilton, que actualmente ocupa el tercer puesto en el campeonato de pilotos, admitió que el resultado fue "difícil de digerir". Al analizar la carrera de Ferrari, Montoya sostuvo que el jefe de equipo Fred Vasseur y la alta dirección deben sentarse con ambos pilotos antes del Gran Premio de España de este fin de semana en Madrid.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Tienen que ir no solo a Fred, sino por encima de Fred, y sentarlos. Los dos tienen que ir a Maranello esta semana, y tienen que sentarse y tener una conversación seria porque, en mi opinión, Charles salió y dijo: 'Corrí contra Lewis como habría corrido contra cualquier otro'", explicó Montoya.
"Pero es tu compañero de equipo, y tienes que respetar a tu compañero de equipo, y tienes que respetar al equipo".
Los resultados significaron que Hamilton quedó a 10 puntos del segundo clasificado, George Russell, en la clasificación de pilotos y a 76 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. Leclerc ocupa actualmente el quinto puesto con 155 puntos, a 112 puntos de la cima.
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