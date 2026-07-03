Leclerc: "Nos ha sorprendido la pole" y admite que no tiene conexión con el Ferrari actual

Las palabras de Charles Leclerc al término de la sesión de clasificación de Silverstone, que concluyó de forma inesperada con un Ferrari en cabeza, han causado gran sorpresa. Aún ayer, los pilotos del Cavallino temían que la prueba británica pudiera resultar una de las más difíciles para el SF-26, teniendo en cuenta la diferencia en cuanto a potencia del motor en un circuito en el que se esperaba que esta se hiciera evidente, a lo que también contribuía el reducido número de oportunidades para recargar energía.

De hecho, la FIA había reducido en 1 MJ la energía recuperable durante la vuelta poco antes del inicio del fin de semana, lo que alteró en parte las simulaciones de los equipos. Pero eran muy pocos los que imaginaban a un Ferrari tan eficaz en un circuito así, a pesar de que a la Rossa no le falta esa carga útil necesaria para afrontar las curvas rápidas de Silverstone.

Ni siquiera los dos pilotos ocultaron su sorpresa. Hamilton esperaba perder seis décimas en las rectas, mientras que la pérdida de potencia resultó ser menor de lo previsto, aunque la comparación con el año pasado sigue siendo notable, y sigue siendo claramente favorable al ciclo técnico anterior. Del mismo modo, Leclerc se mostró extremadamente sorprendido, ya que esperaba una diferencia mucho mayor.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

"Estamos muy sorprendidos, creo, por el hecho de que Lewis haya conseguido la pole hoy. En general, esperábamos una diferencia mucho mayor con respecto a los coches de delante, así que es un gran paso adelante. Como equipo, estamos realmente sorprendidos de ser tan competitivos en un circuito como este", comentó el piloto monegasco tras la sesión de clasificación.

Pero hay otro aspecto que sorprende a Leclerc, aunque esta vez en sentido negativo, y es la diferencia con Hamilton. No es ningún secreto que Lewis es el piloto más laureado en su circuito local, al igual que el hecho de que Silverstone siempre ha sido uno de sus circuitos favoritos, un bastión en el que también logró aquella mágica última victoria con los colores de Mercedes.

Sin embargo, esas tres décimas que ha perdido hoy Leclerc se enmarcan en un periodo en el que, por ahora, todavía no se siente del todo cómodo con algunas características del coche que, más que limitar el rendimiento puro, le dificultan mantenerlo de forma constante. Hay momentos en los que tiene más confianza y consigue apretar, y otros en los que, por el contrario, le falta esa sensación necesaria para rendir al 100 %.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Si analizo la situación en este momento, está claro que hace ya un tiempo que me di cuenta de que no tengo la misma facilidad que tenía el año pasado con el coche anterior. E incluso cuando aprieto, cuando encadeno la vuelta, hablamos de centésimas: Lewis suele estar al 100 % del potencial del coche, mientras que yo no", explicó Leclerc.

En concreto, al analizar los datos, Leclerc ha perdido terreno sobre todo en la entrada y el recorrido de algunas curvas, como la 6 y la última frenada, donde Hamilton ha sido claramente más eficaz. Es una confirmación más de que al monegasco aún le falta esa confianza en el momento en que hay que meter el coche y marcar la diferencia que, en cambio, el siete veces campeón del mundo sí ha encontrado.

"Tengo que trabajar en todo, de verdad, pero lo más importante es la conexión con este coche. Cuando no tienes del todo la sensación adecuada, resulta difícil sacar el mejor tiempo por vuelta y tener la confianza necesaria cada sábado al entrar en la clasificación —en este caso, un viernes— para llegar al límite del coche. Me está costando ser constante a la hora de dar el 100 % de mí mismo. En la Q1 y la Q2 estuve cerca, tenía bastante confianza de cara a la Q3, pero al entrar en la Q3 perdí el control del coche: sencillamente, no lo siento como debería".