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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Antonelli: "Ferrari ha ganado mucho en las rectas, van un poco mejor que nosotros"

El piloto de Mercedes perdió la pole position para la Sprint de Silverstone por apenas 11 milésimas, siendo superado por Lewis Hamilton. El líder del campeonato mundial subrayó el gran paso adelante dado en recta por Ferrari, que hoy probablemente también tuvo una mejor gestión a nivel de energía.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Once milésimas no parecen mucho, pero pueden marcar la diferencia entre la gloria y la decepción. Kimi Antonelli estuvo a punto de conseguir su segunda pole position para una carrera Sprint tras la del año pasado en Miami, pero el piloto de Mercedes no pudo hacer nada hoy en Silverstone contra un Sir Lewis Hamilton en plena forma en su circuito local, donde ha ganado nueve veces, y contra un Ferrari mucho más competitivo de lo esperado al inicio del fin de semana.

En cuanto a la lucha interna en el garaje del equipo de Brackley, las cosas han ido bastante bien, ya que George Russell, su rival más cercano en la clasificación del campeonato, ocupa la quinta posición y se encuentra a más de tres décimas de su compañero con el W17. Sin embargo, para el piloto boloñés, esas once milésimas son precisamente la verdadera preocupación.

"Estuvimos muy cerca, y es una lástima. Para ser sincero, no me sentía del todo cómodo en la Q1, no me sentía bien en el coche, pero luego hicimos un pequeño cambio, y en la Q2 el rendimiento mejoró mucho y volvimos a estar en la lucha. Después, en la Q3, perdimos algo de terreno, pero fue una vuelta decente, y lamentablemente, solo nos quedamos muy cerca de Lewis", dijo Antonelli en las entrevistas habituales.

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Lo curioso es que, tras las evidentes dificultades del domingo pasado en Austria, todos esperaban que Ferrari tuviera problemas en el rapidísimo circuito británico, pero en cambio, los SF-26 lograron marcar la diferencia en cuanto a la gestión de la energía, consiguiendo guardar algo de margen para explotar en la Q4, lo que permitió a Hamilton conseguir esta inesperada pole position.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Llevo diciendo desde el principio del fin de semana que teníamos que tener cuidado con Ferrari, pero es sorprendente lo mucho que han mejorado en las rectas en comparación con las carreras anteriores. Ahora están rindiendo igual que nosotros, o incluso un poco mejor. Tengo que reconocer que han dado un buen paso adelante, pero seguimos ahí. Lewis y su equipo hicieron un gran trabajo, pero creo que nosotros también lo hicimos bien hoy. Solo necesitamos mejorar mañana para tener un buen sprint y luego dar un paso adelante en la clasificación". 

Cuando le preguntaron si se trataba simplemente de una cuestión de gestión de la energía, Kimi continuó: "El coche también, aunque creo que hoy no estábamos en nuestro mejor momento en cuanto a energía. Ferrari parecía estar haciendo algo ligeramente diferente, que parecía funcionar mejor. Pero también hay trabajo por hacer en el coche, aunque en general estemos en una buena posición". 

En cualquier caso, partiendo desde la primera fila, el objetivo de Sprint será ir a por la victoria: "Por supuesto, intentaremos dar lo mejor de nosotros. Obviamente no será fácil, pero tenemos todo lo necesario para hacerlo bien, así que intentaremos conseguir un buen resultado".

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