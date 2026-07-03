Hamilton "en las nubes" tras una pole sprint sorpresa en Silverstone

Así como una golondrina no hace verano, el mejor tiempo en la clasificación al sprint no garantiza la victoria final. Sin embargo, la actuación de Lewis Hamilton el viernes, al volante de su Ferrari, durante la primera sesión competitiva del Gran Premio de Gran Bretaña, fue una grata sorpresa para la Scuderia, que se esperaba que fuera la presa fácil en Silverstone.

En definitiva, mientras que el equipo de Frédéric Vasseur temía sufrir una importante falta de velocidad punta, lo que habría sido especialmente perjudicial en el rápido circuito británico, la situación se tornó mucho más ajustada para Mercedes.

Cierta incertidumbre se apoderó de todos cuando el siete veces campeón del mundo marcó los mejores tiempos en FP1, SQ1 y SQ2, y muchos esperaban que Mercedes demostrara su verdadero potencial en SQ3. Finalmente, fue Hamilton quien se impuso, terminando 0.011 segundos por delante del líder del campeonato, Kimi Antonelli, la referencia del día, asegurándose así la pole position para la carrera al sprint del sábado.

"¡Guau!", reaccionó Hamilton inicialmente, visiblemente incrédulo. "Bueno, me gusta. Me encanta este lugar. Me encantan estos aficionados."

"No puedo expresar lo increíble que es esto, incluso hoy, mientras nos preparamos para esta carrera y pensamos en cada curva y en el flujo que se puede encontrar en este circuito si tienes la configuración adecuada y el equipo adecuado detrás. Y el coche estuvo realmente espectacular hoy gracias a todos en la fábrica, como dije, que siguen dándolo todo."

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"Hemos hecho pequeñas mejoras aquí. Cada fin de semana llegamos con algo nuevo, todos lo están dando todo." Así que estoy agradecido, realmente agradecido por haber conseguido esta pole position.

"Fui rápido durante toda la sesión, pero la diferencia es de solo unas diezmilésimas de segundo. Está increíblemente ajustado con estos chicos, y el equipo realmente se lo merece. Muchísimas gracias a todos aquí."

Hamilton, que siguió elogiando el trabajo de Ferrari, destacó lo sorprendente del resultado, sobre todo frente a coches que, a su juicio, tenían motores más potentes: "Miren, estamos por delante de Mercedes. Esos chicos y Red Bull Racing tienen una potencia increíble. Han sido increíbles todo el año".

"Pero estos campeones, mi equipo, nunca se rinden. Siguen luchando, y eso es lo que me enorgullece. No siempre será así, pero no esperábamos, al llegar a Silverstone, estar luchando por la primera fila. De verdad que no. Así que es una sorpresa increíble. Estoy eufórico".

Hamilton, confiado para el sprint

En un formato comprimido que dificulta una preparación óptima, la pregunta sigue siendo si, a diferencia de Austria, donde una buena sesión de clasificación no se tradujo en una buena carrera, Ferrari tiene lo necesario para mantener su ritmo en las tandas largas. Hamilton parece creer que sí.

"Creo que nuestro ritmo [en las tandas largas] fue bueno. Hicimos una tanda algo más larga en la FP1. No fue muy larga, pero el coche se sentía bien. Así que sí, creo que tendremos una buena carrera mañana."

"Es decir, salir desde la primera fila… Ni siquiera recuerdo la última vez que salí desde la primera fila aquí. No será fácil contra estos pilotos que pueden seguirte y recortar distancias, sobre todo porque potencialmente tienen más potencia, pero haré todo lo posible por mantenerlos detrás."