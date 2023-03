Leclerc: Aston Martin fue más rápido hoy de lo que será el sábado

Cargar reproductor de audio

Charles Leclerc finalizó en la quinta posición en la primera práctica para el Gran Premio de Bahréin, donde fue el mejor de los pilotos que no montaron neumáticos blandos, mientras que en el segundo ensayo se ubicó en el cuarto lugar, a casi medio segundo del más veloz, Fernando Alonso, de Aston Martin, y detrás de los dos pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen y Sergio Pérez.

Al momento de realizar un balance de la jornada, Leclerc admitió que se sintió mejor hoy al volante del SF-23 de Ferrari que en las pruebas de pretemporada, aunque reconoció que aún tienen mucho trabajo por hacer en el equipo italiano.

"Digamos que las sensaciones son mejores que en los tests. Por mi parte, en la pretemporada ha sido muy inconsistente la forma de rodar con el coche porque estábamos probando muchas cosas, así que no he tenido mucho tiempo con el coche a mi gusto, cosa que sí he hecho hoy", dijo.

“Creo que ha ido muy bien. Por otra parte, parece que de nuevo, Red Bull está bastante por delante en comparación con todo el mundo. Aston parece muy fuerte también. Pero vamos a esperar y ver. Por ahora, tenemos que centrarnos en nosotros mismos e intentar ganar un poco de rendimiento durante la noche y, con suerte, hacer una gran clasificación mañana".

Preguntado si creía que el ritmo mostrado por Aston Martin podía ser algo puntual de la pista de Bahréin, Leclerc respondió: "Eso espero. Pero decirte que lo sé con seguridad, no lo sé. Aún es pronto. Creo que Aston ha sido un poco más rápido de lo que será mañana. Pero de nuevo, vamos a esperar y ver. No lo sabemos. Es sólo lo que pienso".

En cuanto a la situación puntual de Ferrari, Leclerc no se imagina en la pelea por el primer lugar el sábado en la clasificación, a la vez que apuntó a mejorar en el ritmo de carrera.

"No creo que tengamos el rendimiento tal vez para la pole. Pero podemos estar en la mezcla y cuando tenemos carreras que son un poco más difíciles, debemos estar aquí y tratar de aprovechar todas las oportunidades, así que eso es lo que vamos a tratar de hacer este fin de semana".

"Ahí (por el ritmo de carrera) es donde creo que tenemos más trabajo por hacer, pero de nuevo, es muy difícil saber lo que los demás están corriendo. Sabemos lo que corremos (nosotros) y hay un poco de margen, pero tenemos que esperar a ver qué pasa el domingo. Pero aún hay cosas que mejorar", finalizó.

