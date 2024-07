Leclerc quiere evitar que Checo Pérez le haga como en Spa 2023

Charles Leclerc se ganó la posibilidad de arrancar desde la pole position el domingo al terminar segundo el sábado en la clasificación, donde el más rápido, Max Verstappen, deberá caer hasta el 11º cajón en la parrilla debido a una sanción por cambios en la unidad de potencia.

Al lado del monegasco en la primera fila estará Sergio Pérez, lo que significa que ambos repetirán sus posiciones de salida del año pasado en Spa, cuando también avanzaron a los primeros puestos por una penalización de Verstappen.

En la edición 2023 del Gran Premio de Bélgica, Leclerc dobló adelanté en la primera curva, La Source, y se mantuvo al frente en el paso por Eau Rouge y Raidillon, antes de verse adelantado por Pérez al hacer uso del rebufo en la recta de Kemmel y hacia la frenada en Les Combes.

Al ser preguntado en la conferencia de prensa tras la clasificación si tenía más confianza para la carrera del domingo en comparación con la del año anterior, Leclerc respondió: "No me acuerdo del año pasado. Hace demasiado tiempo, y han pasado muchas cosas desde entonces".

"Si nos fijamos en mañana, será una carrera complicada para nosotros. Será en seco. Y en condiciones de seco recientemente hemos estado luchando un poco más. Sin embargo, McLaren está un poco más lejos. Está Checo justo detrás. Ese será el objetivo principal, y luego veremos cómo va después del primer stint. Pero es una buena posición de salida. También es una pista en la que se puede adelantar con bastante facilidad, así que necesitaremos ritmo, y eso sólo lo sabremos mañana", explicó.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sergio Pérez, Red Bull Racing, tras la clasificación en Spa. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc reconoció que el segundo puesto en la clasificación llego como una sorpresa, y que será difícil mantenerse tan arriba el domingo en la carrera.

"No, estoy muy sorprendido. Y de hecho, incluso cuando terminé la vuelta, no sentí que valiera un segundo puesto", dijo Leclerc sobre su resultado el sábado en Spa.

"Quiero decir, fue una buena vuelta, una vuelta limpia, y eso es lo que necesitas en esas condiciones. Y creo que especialmente cuando llegas a la Q3 en la última vuelta, todo el mundo sabe que esta es la vuelta, y eso empuja a la gente a cometer más errores. Por mi parte, ha sido una vuelta limpia, pero no una vuelta increíble. Así que sí, estoy muy contento de ser segundo, pero definitivamente no me lo esperaba".

"Creo que como equipo hoy quinto habría sido un buen resultado y hoy somos segundos y mañana saldremos desde la pole. Así que eso es bueno. Pero como he dicho, no tenemos ninguna solución mágica para el ritmo de carrera y mañana será un día un poco complicado".