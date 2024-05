Leclerc se ve capaz de desafiar a Verstappen en ritmo de carrera en Miami

Aunque el monegasco no pudo hacer mucho para evitar que Max Verstappen lograra una nueva victoria sprint, el hecho de que fuera capaz de igualar su ritmo una vez que entró en aire limpio lo ha dejado optimista sobre sus posibilidades.

En su opinión, lo más importante para evitar que Red Bull gane es poner a Verstappen bajo presión, algo que cree que podría ocurrir.

Pero cuando se le preguntó por qué se sentía así, ya que Verstappen ha sido prácticamente intocable en lo que va de año, Leclerc dijo: "Sólo la carrera sprint, estuvimos un poco más cerca de lo que normalmente vemos".

"Sin embargo, Max no estaba realmente contento con su coche en la carrera sprint, así que tenemos que ver cuánto avanza si se siente más feliz con el coche".

"Pero hemos hecho algunos ajustes por nuestra parte. También estamos seguros de que hemos dado un paso adelante, así que ya veremos".

"Si tenemos un ritmo similar al que hemos visto (en el sprint), entonces creo que con la estrategia siempre se puede presionar un poco más. Y espero que así sea. Tenemos los dos coches delante, así que es una buena oportunidad".

Leclerc consideró que la diferencia en el sprint, en el que terminó a 3,371 segundos de Verstappen, no era realmente representativa del rendimiento de sus coches, ya que se vio especialmente perjudicado cuando rodaba cerca del Red Bull con aire sucio.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotografía de: Alexander Trienitz

Reflexionando sobre el ritmo de los dos coches a lo largo de la carrera de 19 vueltas, Leclerc dijo: "Creo que fuimos bastante parecidos. Quizá en las dos o tres últimas vueltas, Max tuvo ventaja y se alejó un poco más".

"Pero aparte de eso, yo estaba luchando un poco con el aire sucio. Cada vez que me acercaba a 1.8s, 1.7s, me iba a 2.2s, 2.3s, y luego volvía un poco. La mayoría de las veces me costaba con aire sucio".

"Creo que si hubiera tenido el DRS en esa primera vuelta, probablemente podríamos haberlo presionado un poco más, pero no lo hicimos".

"Así que tenemos que mirar en eso para tratar de asegurarnos de mantenernos en el DRS si estamos detrás y alejarnos si estamos delante".