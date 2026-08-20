Leclerc cree en Ferrari: “Sabemos dónde debemos mejorar el SF-26”

Charles Leclerc se presentó en Zandvoort con una buena dosis de optimismo. La Fórmula 1 está lista para volver a la pista tras el parón veraniego y en Ferrari existe la conciencia de haber tomado una dirección precisa, tanto en el frente de los desarrollos como en la identificación de las áreas en las que aún es necesario trabajar. El circuito neerlandés, que históricamente no está entre los más favorables para la Scuderia, representará de inmediato un banco de pruebas interesante.

"Es cierto, históricamente esta no ha sido una pista especialmente favorable para nosotros – explicó Leclerc – pero estos monoplazas son tan diferentes respecto al pasado que creo que pueden mezclar un poco los valores en pista. Además, Zandvoort es un circuito bastante técnico y este año, normalmente, las pistas de este tipo han sido un poco más positivas para nosotros. Soy optimista, aunque obviamente tendremos que esperar y ver".

La confianza de Leclerc nace también de la convicción de que Ferrari ha comprendido las razones de las dificultades encontradas en las anteriores ediciones del Gran Premio de Países Bajos. "Hemos entendido bien por qué en el pasado sufríamos en esta pista con las generaciones anteriores de monoplazas. Tiendo a pensar que este año no tendremos los mismos problemas y espero tener razón".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Zandvoort será, sin embargo, un fin de semana particularmente complicado. El formato sprint concederá a los equipos una sola sesión de entrenamientos libres y las previsiones indican también la posibilidad de lluvia. Una incógnita significativa considerando la poca experiencia acumulada hasta ahora con los monoplazas 2026 en condiciones de mojado.

"No tengo ni idea de qué esperar – admitió Leclerc – la última vez que conduje en mojado fue en los test de Barcelona, creo que solo estábamos Max y yo en pista. Era una de las primerísimas veces que conducía esta generación de monoplazas y desde entonces han llegado muchas actualizaciones. Hoy el coche es muy diferente y tenemos un conocimiento claramente mayor. En cualquier caso, espero un fin de semana muy complicado: es una pista difícil, es un fin de semana sprint, podría llover y llegamos de tres semanas de vacaciones. Será exigente".

¿Dónde necesita mejorar Ferrari?

Ferrari se presenta a la segunda parte de la temporada con un programa de desarrollo que Leclerc definió como muy claro. El monegasco no entró en los detalles de las actualizaciones que llegarán, pero indicó sin vacilaciones lo que considera hoy el principal punto débil del SF-26.

"Todavía hay muchas cosas que queremos mejorar y está muy claro cuáles han sido nuestros principales límites en la primera parte de la temporada. Obviamente el motor y, en general, la potencia que tenemos actualmente respecto a las unidades de potencia de Mercedes y Red Bull son el área en la que más carencias tenemos. Es ahí donde se concentra nuestro trabajo. Está el grupo que trabaja en el motor, así como otros dedicados al chasis y la aerodinámica: todos llevan adelante programas diferentes. Pero el plan general está bien definido, sabemos adónde queremos ir".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Un aspecto que alimenta la confianza de Leclerc es la correlación entre los datos recopilados en la fábrica y lo constatado en pista. Un elemento en absoluto dado por descontado considerando las dificultades que habían caracterizado a la anterior generación de monoplazas.

"No creo que en la primera mitad de la temporada hayamos tenido sorpresas particularmente negativas. Con las generaciones anteriores de coches, sobre todo debido a que los monoplazas tocaban mucho el fondo contra el asfalto, era difícil obtener en pista lo que veíamos en el túnel de viento. Este año realmente no hemos tenido este problema y es un aspecto muy positivo para el desarrollo y para todo lo que queremos llevar al coche. No puedo entrar en detalles, pero sin duda tenemos un plan muy claro".

Leclerc también aprobó la agresividad con la que Ferrari afrontó el desarrollo del SF-26. "Ha sido impresionante. Creo que este año hemos tenido un enfoque muy agresivo respecto a los demás, ante todo en el frente de la innovación. Es una señal muy positiva: demuestra que estamos buscando soluciones nuevas dentro del reglamento. También el programa de actualizaciones ha sido muy agresivo y producción ha realizado un trabajo increíble en la primera mitad de la temporada, trabajando sin descanso para permitirnos tener los nuevos componentes lo antes posible. En un año como este marca una gran diferencia, porque todavía estamos en las primeras fases del desarrollo y cada actualización puede tener un impacto importante".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pero hay otra área en la que Ferrari deberá mejorar: la ejecución de los fines de semana. Leclerc admitió que en la primera mitad del campeonato se dejaron por el camino puntos importantes, un problema que no afectó solamente a Maranello. "Este año la ejecución es más importante que nunca. Incluso un pequeño error en la programación o en la gestión del fin de semana puede tener consecuencias enormes: debemos ser perfectos. Analizando la primera mitad de la temporada vimos cuántos puntos perdieron todos los equipos. Estos monoplazas son muy complejos de optimizar y para nosotros este será sin duda uno de los principales puntos de atención en la segunda parte del año".

La referencia sigue siendo Mercedes, señalada por Leclerc como favorita, pero el monegasco cree en el camino emprendido por Ferrari. "Tenemos una visión muy clara de dónde estamos, de qué podemos hacer para mejorar y de cuáles son nuestras debilidades respecto a Mercedes. En los últimos meses hemos trabajado muy bien. Creo que la primera parte de la temporada ha sido positiva, pero también conozco el programa de los próximos meses y sé qué llegará. Y es esto lo que me hace ser optimista".