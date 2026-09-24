Leclerc debe "recuperar ese respeto" de Hamilton, dice Montoya

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha pronosticado otro choque entre los compañeros de equipo de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, advirtiendo que el monegasco necesita "recuperar ese respeto".

La dinámica interna del equipo de Maranello ha sido un gran tema de conversación esta temporada. Mientras Hamilton tuvo dificultades para adaptarse al equipo en 2025, el británico se ha recuperado en 2026, logrando su primera victoria en un gran premio de rojo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Ahora ocupa el tercer puesto en la clasificación de pilotos y Leclerc es quinto.

A pesar de los llamamientos para que Ferrari respalde a Hamilton como su piloto número uno y haga cumplir órdenes de equipo cuando la pareja esté luchando en pista, el jefe del equipo Fred Vasseur ha optado por mantener a los pilotos en igualdad de condiciones.

A Montoya le preguntaron durante el programa Weekend Warm-up de F1 TV si creía que la tensión se había resuelto.

"Van a encontrarse de nuevo seguro. Es decir, no van a cederse ni un centímetro", explicó el colombiano.

"Charles necesita darle a Lewis mucho espacio una vez, y Lewis va a decir: 'OK, porque yo fui justo contigo y tú no fuiste justo conmigo. Ahora tienes que demostrarme de verdad que quieres jugar. Tienes que recuperar ese respeto'. Y si no lo hace, entonces Lewis va a ir a por todas, ¿no?"

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Alex Brundle, que acompañó a Montoya en el programa, añadió: "Bueno, va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso. Sin embargo, tienen que ponerse de acuerdo, porque en realidad McLaren también se les está acercando en el campeonato de constructores, y han estado realmente fuertes en las últimas dos carreras.

"Lewis está bajo presión en el campeonato de pilotos por parte de Lando. Así que hay algo en juego si van a tocarse las ruedas cada fin de semana, y bien podrían hacerlo. Han estado clasificando cerca, así que es probable que eso ocurra en algún momento".

Ferrari es actualmente segunda en el campeonato de constructores con 358 puntos, y McLaren es tercera con 306 puntos.

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