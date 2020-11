Leclerc: al final de la carrera tiré todo el trabajo realizado

Charles Leclerc estuvo cerca de conseguir el podio en el Gran Premio de Turquía, pero una maniobra al final de la competencia afectó no solo sus posibilidades de quedarse con el tercer lugar, sino que además cedió esa posición para al final cruzar la meta en el cuarto puesto por detrás de su compañero Sebastian Vettel.

Desde la primera sesión de entrenamientos libres en el Istanbul Park quedó claro que el monegasco tenía buenas sensaciones de su SF1000, pero en la calificación tanto Charles como Vettel naufragaron y nunca lograron que las Pirelli para condiciones de pista mojada funcionaran correctamente.

En el arranque, Vettel tuvo una mejor salida que su compañero ascendiendo de inmediato del undécimo al cuarto puesto, mientras que Leclerc, con neumáticos de lluvia, tuvo problemas con el embrague y cayó hasta la 14° posición.

El cambio de ritmo en la carrera del monegasco se produjo en la octava vuelta cuando Leclerc entró en boxes para montar neumáticos intermedios e inmediatamente encontró la sensación correcta con su monoplaza y estableció tiempos competitivos.

En el final, tras la última parada en la vuelta 32 para montar nuevos intermedios, el de Ferrari alcanzó a Sergio Pérez, quien ya sufría con sus neumáticos de más de 40 vueltas.

Leclerc intentó adelantar al mexicano en los metros finales y por unos instantes lo consiguió pero exageró en la frenada, permitiendo no solo que el mexicano recuperara el segundo lugar, sino que también Vettel lo adelantara y robarle el último escalón del podio.

"No tengo palabras. No puedo encontrar una palabra que no sea grosera para la televisión, pero lo resumí muy bien en la radio. Estoy realmente decepcionado”, dijo el monegasco.

“Seguro que lo hice bien en gran parte de la carrera, pero en la última vuelta desperdicié todo el trabajo realizado".

Leclerc tuvo la claridad de felicitar a Sebastian Vettel por el primer podio del alemán en la temporada.

"Estoy decepcionado. Lo siento por el equipo porque estábamos a tiro de piedra del segundo lugar, pero por otro lado estoy feliz por Seb. Se merece este primer podio porque ha tenido un año realmente complicado”.

"Es un resultado positivo para el equipo, pero no puedo evitar sentirme decepcionado por lo que he hecho".

