Leclerc ve "dificíl" superar a Verstappen en la arrancada el domingo en Singapur

Cuando todo apuntaba a un duelo entre Verstappen y Hamilton por la pole position del Gran Premio de Singapur, Charles Leclerc se interpuso literalmente entre ambos, quedándose a solo 5 centésimas de la pole.

Un cambio de rumbo radical por parte del monegasco. Tras haber permanecido a la sombra de Hamilton durante todo el fin de semana, Charles dio un paso al frente justo cuando más importaba, en la última vuelta de la Q3, con una vuelta en la que lo dio todo.

Consiguió ese tiempo a pesar de notar un problema en la frenada, ya que el SF-26 "tiraba" hacia la izquierda. Un buen problema, si se tiene en cuenta que en la clasificación se busca el máximo rendimiento y cada centímetro disponible para conseguir el tiempo necesario para clasificarse lo mejor posible.

"En la Q3… Cerré un poco los ojos… No literalmente. Nunca está bien cerrarlos, pero digamos que desconecté el cerebro, porque en la Q1 y la Q2 no nos fue muy bien", admitió Leclerc al término de la clasificación de Marina Bay.

"Y sobre todo esa sensación… No sé, veremos si ha habido algo extraño en el cambio de configuración, pero el coche no conseguía ir recto en la frenada y, por lo tanto, en la Q3, para intentar ganar esos 5-6 metros frenando más tarde, era muy difícil porque, cuando el coche no va recto, no hay confianza en la frenada".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"En la Q3 he apretado más y las cosas han ido mejor, aunque he tenido dificultades en la curva 13, pero al repasar las vueltas de Max y Lewis he visto que todos hemos tenido problemas debido al sobrecalentamiento de los neumáticos. Eses es mi único pesar con respecto a mi vuelta".

"La sensación en la frenada no era exactamente la misma que ayer, pero, aparte de eso, ha sido una buena vuelta".

Para un Ferrari que ha mostrado un gran rendimiento en la vuelta rápida, sobre el papel podría encontrarse con varias dificultades en carrera. Ya es bien sabido que Red Bull cuenta con un motor potente, hasta el punto de ser la referencia ADUO cuando la Federación realiza sus mediciones. Leclerc lo sabe bien; de hecho, subraya que, para vencer a Verstappen, Ferrari podría recurrir al juego de equipo con tal de llevarse la victoria.

"En cuanto a la carrera, no creo que tengamos suficiente velocidad para adelantar a Max en la recta. Van demasiado rápido. O le adelanto en la salida o será difícil. Es cierto que tenemos dos coches por delante y que también podríamos hacer algo diferente, pero también es cierto que, al hacerlo, el coche que vaya detrás podría perder mucho terreno. Sin embargo, si podemos luchar por la victoria, debemos tenerlo todo en cuenta. Tendremos que discutirlo".