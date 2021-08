Leclerc: No entramos a Q3 por un cambio anticipado de neumáticos

Si las dos sesiones de entrenamientos libres de ayer en Spa-Francorchamps resultaron ser inconclusas sobre el rendimiento de Ferrari, la calificación de hoy ofreció una imagen más clara de la competitividad del equipo italiano.

Los dos SF21, los de Charles Leclerc y Carlos Sainz, fueron eliminados al final de la Q2. Esto obligó a los dos pilotos a terminar la clasificación antes de tiempo y les hará salir más allá de las cinco primeras filas de la parrilla.

Carlos Sainz cometió un error en su último intento con neumáticos intermedios, por lo que abortó su vuelta con la certeza de no tener esperanzas de pasar a la Q3. Leclerc, por su parte, mejoró ligeramente en su última vuelta rápida, pero no lo suficiente.

En su vuelta, el monegasco se dirigió claramente a su equipo por radio: "Chicos, tenemos que hablar...". Las palabras fueron fruto de la frustración de alguien que pensó que podía colocar su coche en la Q3 y, en cambio, se vio eliminado en los últimos segundos de la sesión.

Al final de la clasificación, Leclerc explicó por qué estaba tan frustrado, disculpándose también con su equipo. Después de hacerlo, también explicó que sentía -en retrospectiva- que la decisión de poner el último juego nuevo de neumáticos intermedios tan por delante de sus rivales fue un error. Esto también resultó ser un aspecto decisivo en el resultado de Ferrari hoy.

"Al final de la sesión tenía demasiada adrenalina encima y me pasé de la raya con mis palabras, pero pensé que podíamos avanzar a la Q3, sobre todo después del trabajo que hizo el equipo en la tercera práctica libre”, dijo Leclerc.

“Habíamos hecho un gran esfuerzo, pero éramos más competitivos. No teníamos que hacer ningún milagro y creo que podríamos haberlo conseguido. Nos faltaba ritmo. Todavía no sabemos la razón, pero no teníamos el ritmo para luchar por el top 5, pero realmente creo que teníamos el potencial para llegar a los 10 primeros”.

"Quizá en la Q2 cambiamos los intermedios antes de lo previsto, antes que los demás, y eso nos penalizó. Luego en los boxes vi que se avecinaba una fuerte lluvia en el radar y por eso pusimos los intermedios un poco antes de lo esperado. Es fácil hablar posterior a lo que sucedió, pero quizá los pusimos demasiado pronto y no dio resultado. Fue difícil".

El equipo del Cavallino Rampante trabajó mucho en la puesta a punto durante la última sesión de entrenamientos libres de esta mañana. En la clasificación este trabajo no dio sus frutos, ya que parece que los SF21 estaban preparados para pista seca. Sin embargo, Leclerc cree que mañana podría ser una ventaja en caso de que las condiciones meteorológicas sean mixtas.

"Mañana si la pista está seca nos puede ayudar después del trabajo que realizamos hoy. Será una carrera muy difícil. Las condiciones serán las que solemos tener aquí, con alternancia de seco y húmedo. Sólo esperamos tener más suerte que en la primera parte de la temporada y hacer una buena carrera mañana".

Leclerc también quiso expresar su alegría por ver a Norris fuera de su coche tras el terrible accidente en el que se vio envuelto al inicio de la Q3 en Eau Rouge. Sin olvidar subrayar los cambios previstos para la próxima temporada en la pista de Spa, que en los últimos años ha presentado situaciones muy peligrosas y, por desgracia, incluso mortales como hace dos años, cuando Anthoine Hubert perdió la vida.

"El accidente de Lando fue realmente aterrador. Me asusté al verlo y también lo hizo todo el mundo porque fue un accidente en el mismo lugar donde perdí a un amigo hace dos años. Fue muy agradable ver a Lando salir de su propio coche”.

“Pero, en lo que respecta a la pista, sabemos que hay algo que habrá que cambiar. Y los cambios están previstos para la próxima temporada. Es bueno saber que esto es así. Estoy muy contento de que no le haya pasado nada a Lando".

"Creo que uno de los grandes problemas está relacionado con el hecho de que los coches se estrellan muy cerca de la pista y luego vuelven a ella. Eso es lo que va a cambiar en la pista a partir del año que viene con los cambios previstos. Es lo correcto", concluyó Leclerc.

GALERÍA: El GP de Bélgica para Charles Leclerc

