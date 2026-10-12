Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después

Pole y victoria en la Sprint, pole y triunfo también en el Gran Premio del domingo. En Singapur, el veredicto de la pista adquirió contornos bastante claros, sobre todo en el primer stint, cuando a partir de cierto momento Max Verstappen impuso un ritmo inalcanzable, dando a Red Bull su segunda victoria de la temporada en un trazado especialmente adecuado para exaltar las cualidades del RB22.

En términos de ritmo puro, efectivamente la dupla Verstappen/Red Bull tenía algo más que todos los demás, pero no es una carrera exenta de lamentos para los rivales, porque quizá se podría haber hecho algo más para intentar contenerlos poniéndolos bajo presión. George Russell el sábado desperdició la oportunidad más concreta con aquel accidente al final de la primera vuelta, cuando había tomado el mando de la carrera.

Siendo realistas, Lewis Hamilton tenía el ritmo para la pole el sábado, confirmando que Ferrari esta vez tenía en vuelta rápida opciones concretas de batir a sus rivales, confirmando un potencial que capitalizar, aún más sin el problema de frenada sufrido por Charles Leclerc, como si la Rossa hubiera apostado mucho por la clasificación para intentar asegurarse la pole. Una elección totalmente comprensible en un urbano como Marina Bay, donde la posición en pista es vital.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pero la pole no se concretó y eso cambió inevitablemente las cartas sobre la mesa. De una carrera de control se pasó a una carrera al ataque y Leclerc siente que dejó algo sobre la mesa en el primer stint, no tanto en la salida como en las vueltas siguientes. Al apagarse los semáforos había muy poco que el monegasco pudiera hacer y nada que se le pueda reprochar, porque Verstappen defendió la posición de manera impecable.

El cuatro veces campeón del mundo no se limitó a cerrar la puerta a Leclerc reduciendo el espacio, sino que también le quitó las referencias visuales en el lado derecho en la fase de frenada, haciendo de hecho casi imposible intentar un ataque si no era con el riesgo de un contacto. Por eso, el lamento del monegasco hay que buscarlo en otro sitio, en las primeras vueltas de la carrera, cuando Verstappen acusó algunos problemas de deployment que lo hicieron especialmente vulnerable.

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“Hubo algunas oportunidades en las primeras vueltas, cuando Verstappen tenía ese problema de deployment (despliegue de energía). Pero siempre pensé que era un episodio aislado, así que en realidad no estaba usando mi batería, y quizá eso fue un error”, comentó Leclerc después de la carrera.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

“Cuando me di cuenta de que al final de la recta él no tenía potencia, ya no podía hacer nada. Era demasiado tarde para usar mi energía eléctrica”. Lograr pasar al neerlandés ya en las primeras vueltas podría haber cambiado los escenarios, aunque Verstappen fuera de todos modos más rápido, por lo que en ese punto se habría transformado en una carrera totalmente a la defensiva.

Pero, un poco como también se vio en el primer stint con Hamilton, aun con un déficit bastante claro en el ritmo, defenderse era posible, hasta el punto de que el propio Verstappen antes de la salida no había ocultado que si hubiera perdido la primera posición en la salida, su carrera se habría complicado y no poco. Esto vale aún más considerando que el problema se produjo precisamente en las primeras vueltas, lo que luego podría haber abierto la puerta también a una gestión diferente del tren trasero.

¿Pero qué le pasó a Verstappen y cuánto estuvo realmente Leclerc cerca de poder intentar el adelantamiento? En efecto, más de lo que puede parecer. Verstappen acusó problemas de gestión de la energía ya durante la segunda vuelta, cuando por sugerencia del equipo cambió los mapas, como suele ocurrir tras la conclusión de la primera vuelta.

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Está claro que la primera vuelta siempre se exprime más para defender la posición, pero la falta de energía pareció evidente de inmediato. Para dar una referencia, en la segunda vuelta, en la frenada antes de la curva 7, Leclerc llegó con nada menos que 23 km/h más de velocidad: la PU de Verstappen cortó bastante pronto, con el monegasco intentando usar el boost reaccionando a Verstappen, pero tarde y sin apurar la frenada.

Confronto telemetrico Leclerc - Verstappen Giro 2

Ya al final de la segunda vuelta, al notar precisamente esa falta de energía en las rectas, los técnicos de Red Bull volvieron a cambiar los mapas para intentar compensar, sacrificando ciertas curvas con el fin de tener más velocidad punta en las rectas donde era más realista pensar en un ataque. Por tanto, no debe sorprender que el piloto de Red Bull hubiera recuperado parte de la velocidad, aunque siguiera expuesto, tratando de estirar en el sector final para quitarle el modo adelantamiento al piloto de Ferrari.

Esa fue quizá la oportunidad más concreta de darle la vuelta a la situación, porque en realidad en carrera, especialmente cuando el 4 veces campeón del mundo volvió a tener la situación bajo control y se escapó, en las rectas la brecha no era tan amplia como en clasificación, donde se usan mapas más agresivos, salvo en la salida de la curva 13, donde sin embargo Leclerc sufrió durante todo el fin de semana tanto en la entrada como luego en la salida.

Parte de la brecha nació así en curva, en particular en los cambios de dirección del primer y del tercer sector. Pero Leclerc también es consciente de que habría sido muy difícil conseguir mantener detrás a Verstappen durante toda la carrera: “No sé cuánto habría cambiado las cosas. Habría ayudado en el primer stint, pero creo que al final simplemente tenían demasiado ritmo para nosotros”, dijo Charles, añadiendo luego a Sky Italia “con los si y los pero... A toro pasado siempre se puede hacer mejor".

Ahora la esperanza es que, en una clasificación que en los últimos meses ha mostrado cuán rápidamente pueden cambiar los equilibrios, antes y después de la pausa veraniega, las novedades que llegarán en las próximas citas permitan a Ferrari dar ese paso adelante deseado por Leclerc para cerrar la brecha y esa pérdida de ritmo surgida en las últimas tres o cuatro carreras, periodo en el que los rivales han logrado progresivamente volver a acercarse.