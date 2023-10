Por qué la FIA no sancionó a Leclerc pese a tener daños en el coche

Charles Leclerc y Sergio Pérez tuvieron un contacto en la primera curva de la carrera este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México mientras luchaban por la primera posición en una maniobra de tres que también incluyó a Max Verstappen.

El piloto mexicano fue quien se llevó la peor parte del incidente cuando su coche se elevó en el aire y al caer sufrió importantes dueños en el suelo y el sidepod derecho, mayormente, lo que lo llevó al abandono en el garaje de Red Bull Racing.

Leclerc, por su parte, solo sufrió la rotura del endplate izquierdo de su alerón delantero, el cual se le desprendió en la tercera vuelta de la carrera, evitando mayores problemas para el monegasco.

Ferrari finalmente cambió el alerón delantero de Leclerc durante la bandera roja causada por el accidente de Kevin Magnusse y el autor de la pole position el sábado alcanzó la tercera posición en la carrera detrás de Verstappen y de Lewis Hamilton.

Los comisarios de la FIA, sin embargo, quisieron analizar la situación para ver que Ferrari no haya dejado a Leclerc en la pista con un coche inseguro con el endplate colgando, lo que hubiese sido una infracción al artículo 3.2 del Reglamento Deportivo, el cual indica: "Los competidores deben asegurarse de que sus coches cumplen las condiciones de elegibilidad y seguridad a lo largo de cada sesión de entrenamientos libres, sesión clasificatoria, sprint shootout, sesión sprint y la carrera".

Durante una audiencia llevada a cabo tras la carrera, Ferrari explicó que habían estado siguiendo la situación del endplate de Leclerc cuidadosamente hasta que el mismo se desprendió durante la tercera vuelta de la carrera.

"El representante del equipo explicó que después del contacto entre el coche 16 y el coche 11 en la curva 1, vuelta 1, había supervisado la situación y era de la opinión de que la estructura del conjunto del alerón era sólida y que no esperaba que el endplate se desprendiera. Intentó comprobar la situación desde la televisión en directo, pero no pudo encontrar un video adecuado", dice el comunicado de los comisarios.

"Sin embargo, en la vuelta 3 observó un grave deterioro de los datos y estaba a punto de tomar medidas cuando el endplate se desprendió. Los representantes de la FIA explicaron que a partir de octubre de 2022 era un procedimiento estándar acordado por los equipos y la FIA, confirmado en enero de 2023, que el desprendimiento de un endplate y la ubicación de su lugar final al desprenderse no debía ser considerado como 'inseguro'. Esto fue confirmado a satisfacción de los comisarios por la vista de un correo electrónico fechado el 22 de octubre de 2022 y las actas de la reunión del SAC de enero de 2023".

"En consecuencia, el desprendimiento del endplate no se considera que cause que el coche sea 'inseguro' y por lo tanto no se justifica ninguna otra acción", finalizaron los comisarios.

