Fórmula 1 GP de Qatar

Charles Leclerc explica el trompo en los entrenamientos de Qatar tras un día "lento" para Ferrari

Ferrari tiene mucho trabajo por delante tras el primer día del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 después de sufrir por el ritmo

Filip Cleeren

Publicado: 27 nov 2026, 21:01

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Charles Leclerc lamentó una FP2 "muy, muy difícil" para Ferrari en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, siendo su temprano trompo el síntoma de una falta generalizada de agarre en el SF-26.

Tras haber tenido ya un inicio discreto en la FP1, Leclerc y su compañero de equipo Lewis Hamilton apenas pudieron ubicarse séptimo y octavo en la FP2, a un segundo completo del líder de Mercedes, Kimi Antonelli.

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Para colmo de males, Leclerc sufrió un violento trompo a la salida de la curva 7 en los primeros compases de la sesión, sufriendo daños en el piso que obligaron a un cambio de piezas a mitad de la tanda.

Leclerc explicó que en realidad ya había dañado su piso anteriormente en la sesión al pasar sobre los notoriamente altos lavaderos de Lusail, y los daños adicionales tras su excursión por la cama de grava obligaron a Ferrari a reemplazar el piso por completo.

"Ha sido simplemente una sesión muy, muy difícil", explicó Leclerc. "El mejor tiempo de vuelta creo que fue mi primera vuelta en la FP2 y después de eso nunca pudimos mejorar realmente. Por supuesto, no dimos tantas vueltas con los neumáticos medios porque luego tuvimos que detenernos a reparar debido a los daños en el piso que sufrí en los lavaderos".

"Después de perder el auto probablemente empeoró aún más, así que simplemente decidimos cambiar el piso, lo que nos costó bastante tiempo".

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

El director deportivo de Ferrari, Diego Ioverno, explicó: "Después del trompo hubo daños evidentes en el piso. También lo vimos en los datos y le dijimos que se detuviera. No era reparable, así que reemplazamos el piso. Después de eso, todavía quedaron algunos daños menores alrededor del auto, pero nada grave".

Sin embargo, Leclerc no utilizó los daños en su piso como excusa para la falta de ritmo del equipo, como también quedó evidenciado por el pobre rendimiento de Hamilton, quien reportó falta de agarre trasero. "Para ser honesto, esta ni siquiera es la razón por la que fuimos lentos. Simplemente fuimos muy lentos desde la primera vuelta de esta mañana hasta la última vuelta en la FP2 y es muy difícil entender cuál es el factor atípico", reconoció Leclerc.

Con sus numerosas curvas de alta carga aerodinámica, el circuito motociclista de Lusail es un trazado en el que se habría esperado que el Ferrari SF-26 fuera competitivo, por lo que el equipo está ahora analizando minuciosamente los datos para encontrar soluciones durante la noche.

"Realmente creo que hay algún factor atípico que necesitamos encontrar", añadió Leclerc. "Por el momento simplemente no hemos dado en el clavo, pero seguiremos trabajando para darle la vuelta a la situación mañana. En general, el ritmo ha sido simplemente muy, muy pobre. Con poco combustible, con mucho combustible —normalmente con mucho combustible es nuestro punto fuerte—, pero hoy simplemente no hubo nada de ritmo. Realmente no tengo idea de qué podemos hacer significativamente mejor para cambiar por completo el panorama".

Ferrari también perdió a Hamilton por una falla en la unidad de potencia en los instantes finales de una sesión de práctica extendida, pero dado que el siete veces campeón del mundo estaba utilizando una unidad de potencia más antigua para los entrenamientos antes de cambiar a una más fresca durante la noche, su falla no generó mayor preocupación, señaló Leclerc: "No creo que esto sea una preocupación de cara al futuro porque estamos rodando con unidades de potencia bastante viejas. Obviamente nunca es agradable que un auto se detenga, pero hacia el final de la temporada así, con nuestra configuración de prácticas libres, era cuestión de tiempo".

Aunque Ioverno no quiso sacar demasiadas conclusiones sobre la preocupante magnitud de la superioridad de Mercedes dada la incertidumbre que siempre rodea a las prácticas del viernes, sí admitió que hay mucho por analizar para la Scuderia.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Hoy Mercedes parece particularmente rápido, no solo en comparación con nosotros, sino también en comparación con los demás", señaló. "Puede ser por cualquier razón que su paquete aquí esté rindiendo incluso mejor que en el resto de la temporada, o tal vez hayan tomado decisiones diferentes en términos de plan de trabajo, configuraciones de potencia, carga de combustible o lo que sea".

"Aparentemente están un paso por delante de todos los demás. Analizaremos más a fondo los datos que tenemos, que no son muchos, e intentaremos entender qué podemos hacer mejor mañana".

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