Leclerc sonríe tras su remontada en Canadá y ahora tiene esperanzas

El ambiente en Ferrari el sábado era sombrío: Charles Leclerc fue eliminado en la Q2, mientras que Carlos Sainz sólo fue octavo en la Q3 y fue penalizado por interponerse en el camino de Pierre Gasly. Leclerc estaba de mal humor, descontento con la estrategia fuertemente sugerida por su equipo en vista de las condiciones de pista mojada.

Así pues, Leclerc y Sainz empezaron el Gran Premio de Canadá décimo y undécimo el domingo, y se recuperaron perfectamente, con una inspirada estrategia a una parada de la Scuderia: terminaron cuarto y quinto, con el monegasco a menos de cinco segundos del podio. Contento con la táctica y el rendimiento, no ocultó su satisfacción.

"Está claro que era la estrategia correcta", sonrió Leclerc a Canal+. "Estoy muy contento con la carrera de hoy. Es cierto que salimos bastante atrás, así que era difícil hacerlo mejor hoy, cuarto... Es sobre todo el rendimiento lo que me hace sonreír, y la sensación con el coche, porque hoy ha sido una buena sensación. Tuvimos la estrategia correcta para mantenernos [en pista] durante el Safety Car, lo que nos permitió ganar bastantes puestos sin adelantar en pista, usando nuestra estrategia. Así que es un día positivo".

"Me da esperanzas, porque desde el viernes he tenido la impresión de que hemos ido en una dirección ligeramente diferente para mí, en la que me he sentido un poco más cómodo con el coche. Hoy se ha confirmado. Eso es bueno para el futuro. Después, no hay que olvidar que este circuito es muy especial, así que tendremos que confirmarlo en Austria. En cualquier caso, las sensaciones son mejores".

Con esta actuación, Leclerc se coloca a 14 puntos del top 5 del campeonato, con la quinta plaza ahora en poder de Sainz por delante de George Russell. En la clasificación de constructores, Ferrari recortó distancias con Mercedes y Aston Martin, pero sigue rezagado.